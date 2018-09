Willi Lemke wird auch 2018 beim SWB-Marathon mitlaufen, jedoch auf der Halbmarathon-Distanz. (fr)

Momentan dreht sich in Bremen sehr viel um das Thema Laufen. Mir ist das nur recht – ich laufe seit über dreißig Jahren selbst für mein Leben gerne. Als Schirmherr des SWB-Marathons lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, am 7. Oktober auch selbst wieder an der Startlinie zu stehen. Für mich stehen dann allerdings nur 21 Kilometer auf dem Programm.

Doch bis dahin geht es für mich, genauso wie für die vielen anderen Läuferinnen und Läufer, in die heiße Trainingsphase. Drei Wochen Zeit haben wir noch, da steht für viele noch mindestens ein langer Lauf auf dem Programm. Langer Lauf bedeutet für mich eine Trainingsdistanz über 18 Kilometer. Wenn ich sehe, dass ich diese Strecke im Training locker bewältige, bin ich sicher, dass ich im Wettkampfmodus den Halbmarathon überstehe.

Eine gute Vorbereitung ist das A und O des Marathonlaufes. Das habe ich vor Jahren einmal sträflich missachtet, als ich dienstlich noch viel beschäftigt und unterwegs war. Da bin ich beim Bremen-Marathon total eingebrochen. Völlig erschöpft hockte ich mich im Findorff-Tunnel (800 Meter vor dem Ziel!!!) an den Straßenrand, wollte und konnte nicht mehr weiter. Dann kamen meine Kinder, die mich vermissten, angelaufen und munterten mich auf. Und als meine Tochter sagte: „Papa, da sind so viele Werder-Fans im Zieleinlauf vor der ÖVB Arena, die die Läufer anfeuern“, da habe ich mich wieder aufgerafft und es bis ins Ziel geschafft, mit dem Vorsatz: Nie wieder einen Langstreckenlauf ohne gute Vorbereitung!

Mental auf den großen Tag vorbereiten

Ob Marathon oder Halbmarathon, angemessene Vorbereitung muss unbedingt sein. Die Woche vor dem Marathon heißt es dann: entspannen, Akkus aufladen und sich mental auf den großen Tag vorbereiten. Da das Marathontraining – besonders die langen Läufe – manchmal auch eintönig sein können, nutzen viele Läufer Veranstaltungen in und um Bremen, um sich gemeinsam vorzubereiten. Sehr beliebt für die langen Trainingsläufe sind auch die drei AOK-Vorbereitungsläufe von „Sport Ziel“, dem Veranstalter dieser großen Bremer Laufveranstaltung. Zwei haben bereits stattgefunden: im Rhododendronpark und im Bürgerpark. Morgen um 8 Uhr startet der letzte dieser Läufe am Werdersee (Treffpunkt hinter der Gaststätte „Am Kuhhirten“). Bis 12 Uhr ist die Strecke dort betreut – jeder kann soweit laufen, wie er möchte. Da die Läufe als Spendenläufe organisiert werden (statt Startgeld) tut man nicht nur sich, sondern auch anderen etwas Gutes.

Der Spendenzweck vom morgigen Lauf liegt mir besonders am Herzen, da für das Schulgeld von Vollwaisen in Uganda gesammelt wird. Das Ziel ist es, aus den Spendengeldern für 20 Kinder sechs Monate lang das Schulgeld bezahlen zu können. Pro Kind benötigen wir 30 Euro dafür im Halbjahr.

Eine Woche danach gibt es eine weitere Trainings-Gelegenheit beim Venuslauf im Bürgerpark. Erstmalig wird dort auch die Möglichkeit geboten, eine Zehn-Kilometer-Runde zu laufen. Auch hier werden seit Jahren erfolgreich Spenden gesammelt. Die Zehn-Kilometer-Runde wird von Pegasus betreut – einem Förderverein, der sich um die Kinder und Jugendlichen mit von Krebs betroffenen Eltern oder Geschwistern kümmert. Für jeden gelaufenen Kilometer bezahlt die Bremer Wirtschaft 50 Cent. Dieses Geld wird für Sport und Bewegungsangebote für krebskranke Menschen eingesetzt.

Laufen bewegt und hilft eben in vielschichtiger Weise. Deshalb freut es mich stets sehr, wenn ich so vielen Laufbegeisterten in Bremen und umzu begegne. Und vielleicht begeistere ich den einen oder anderen von Ihnen, einfach mal locker mitzumachen. Und wenn es nur wenige Kilometer sind, die man läuft oder geht, das Ergebnis ist in jeden Fall positiv für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Zur Person

Willi Lemke (71) schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.