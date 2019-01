Simon Ernst von der LG Bremen-Nord will die 2:30-Stunden-Marke im Marathon in diesem Jahr knacken. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Mit Musik geht alles besser. Das gilt auch für Simon Ernst von der LG Bremen-Nord, der seine Zeiten zuletzt enorm gedrückt hat. „Ich werde schon ganz schön fuchsig, wenn ich meinen MP3-Player nicht gleich finde“, räumt der 31-Jährige ein. Am liebsten läuft Ernst zu härteren Gitarrenklängen: „Die Hauptsache ist, dass die Musik schnell und laut ist.

Aus beruflichen Gründen hat es Ernst aus Bayern nach Bremen-Nord verschlagen. Der aus Gerolzhofen zwischen Würzburg und Bamberg stammende Läufer fand nach seinem Lehramtsstudium keine Anstellung in Bayern. Vor zweieinhalb Jahren begann er dann an der Oberschule an der Egge in Blumenthal. Und fand schnell den Weg zur LG Bremen-Nord. „Simon hat seine Leistung in den zwei Jahren bei uns enorm verbessert“, stellt sein Trainer und Laufkollege Torsten Naue fest. Über die zehn Kilometer weist Ernst eine Bestzeit von 33:24 Minuten auf.

„Wir sind bei der LG Bremen-Nord schon eine richtig starke Gruppe mit ein paar Läufern, die die zehn Kilometer in unter 35 Minuten laufen können“, freut sich Simon Ernst. Auch Claas Jantz vom Lauftreff des TV Schwanewede trainiert häufig mit und gehört zu den Topathleten über diese Strecke. „Wir bearbeiten Claas noch, dass er sich uns ganz anschließt“, sagt Simon Ernst.

Von den zehn Kilometern bis zum Marathon läuft der Sport- und Englisch-Lehrer alles. Beim Bremer Marathon im vergangenen Jahr verbesserte der Pädagoge seine Bestzeit im Halbmarathon gleich um vier Minuten auf 1:10:01 Stunden. „Wir hatten aber auch Topbedingungen bei Topwetter vorgefunden“, teilt Simon Ernst mit. Beim Frankfurter Marathon wollte Ernst Ende Oktober unter 2:30 Stunden über die 42,195 Kilometer bleiben. Zur Halbzeit hatte auch mit einer Zeit von 1:14:07 Stunden alles darauf hingedeutet. Doch dann folgte ein kleiner Einbruch. „Zwischen Kilometer 33 und 35 wurde es hart“, berichtet Ernst. Er habe nicht gewusst, dass die Energie-Gels nur bis Kilometer 20 an der Strecke verteilt werden. „Dadurch fehlten mir am Ende die nötigen Körner“, erklärte der Sportler. Dennoch steigerte Ernst seine Marathon-Bestzeit in Frankfurt nach 2:32:34 Stunden noch um mehr als zwei Minuten. „Auf die fehlenden Gels bin ich aber beim nächsten Mal vorbereitet“, verspricht der Lehrer.

Sportunterricht im Bayern-Trikot

Dass Simon Ernst seiner bayerischen Heimat noch sehr verbunden ist, bekommen auch seine Schüler und Kollegen zu spüren. Der Anhänger des Serienmeisters FC Bayern München besitzt gleich fünf Trikots seiner Lieblingsmannschaft. „Die kann ich gut im Sportunterricht tragen. Da kommt aber gerade im Lehrerzimmer auch schon mal der eine oder andere Spruch“, verrät Ernst. Für ihn sei das aber ganz normal: „Andere laufen doch auch im Trikot von Real Madrid durch die Gegend.“ Simon Ernst hegt aber auch Sympathien für den in seiner neuen Heimat ansässigen Bundesliga-Klub SV Werder Bremen. „Ich gehe auch gerne mal ins Weserstadion“, informiert der 31-Jährige. Dabei drücke er auch fast immer den Grün-Weißen die Daumen. Nur in einem Match sind die Rollen anders verteilt. „Wenn meine Bayern kommen, halte ich klar zu denen“, erklärt der Pädagoge.

Die Meldungen über die vielen übergewichtigen und unsportlichen Schüler könne er nicht teilen. „Aber natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Da braucht dann auch mal ein Schüler 28 Sekunden für die 100 Meter“, so Ernst. Zum Laufsport sei er übrigens aus der Not heraus gekommen.

Eigentlich ist Simon Ernst Fußballer, der jahrelang in Gerolzhofen in der A-Klasse auf der rechten Außenbahn auflief. „Als ich dann zum Studium nach Würzburg gegangen bin, konnte ich nicht mehr zum Training kommen. Deshalb habe ich mit dem Laufen begonnen“, so Ernst. Sein Studienkollege Fabian Stagge, der jetzt in Wolfenbüttel lebt und für Wernigerode antritt, habe ihn diesbezüglich herangeführt. Am Anfang übte Simon Ernst noch beide Sportarten parallel aus. „Irgendwann haben sich die Prioritäten aber immer mehr hin zum Laufen verschoben“, sagt der Bayern-Fan.

Sein wöchentliches Trainingspensum umfasst 100 bis 120 Kilometer. In der Vorbereitung auf einen Wettkampf fährt Ernst das Programm dann aber auch schon mal auf bis zu 150 Kilometer nach oben. Mit seinen Teamkollegen von der LG Bremen-Nord, Moritz Bätge, Filimon Gezae und Torsten Naue, holte er gerade den Sieg in der Syke-Weyher-Crosslaufserie. „Wir haben schon eine super Truppe beisammen“, freut sich Ernst. Derzeit nimmt er mit seinen Kameraden an der Winterlaufserie im Bremer Bürgerpark teil. In einem Team wird Ernst auch beim Höhepunkt dieses Jahres, dem Berlin-Marathon Ende September starten. Er geht gemeinsam mit Claas Jantz und Moritz Bätge als Mannschaft im Marathon-Wettbewerb auf Medaillenjagd.

Klettern im Flachland

Das Gerüst an Wettbewerben im Jahr 2019 steht auch. So geht es Ende April zum Hermannslauf, dem größten Breitensportereignis in der Region Ostwestfalen-Lippe. Dabei gilt es, einen Landschaftslauf über 30 Kilometer zu bewältigen. Dann wird Simon Ernst zusammen mit Moritz Bätge und Holger Bannies in Bamberg an den Start gehen. Dies gibt ihm gleichzeitig die Gelegenheit, der Familie und den Freunden in der alten Heimat einen Besuch abzustatten.

Am 1. Juni beteiligt sich der Wahl-Nordbremer erstmals am Marathon in Stockholm. „Das wird mein erster Lauf im Ausland“, teilt der auch ab und zu Volleyball spielende und in einer Boulder-Halle oder beim Deutschen Alpenverein an der Bremer Universität kletternde Bayer mit. Aber auch die lokalen Veranstaltungen wie Bremer Marathon, Vegesacker Citylauf und den Lesmona-Lauf wolle er in seinen Terminplan integrieren.

Beim Marathon in Berlin im Herbst peilt Simon Ernst wieder eine Zeit von unter 2:30 Stunden an. Der Sportlehrer ist guter Dinge, dass es dann klappen wird: „Ich bin schließlich im Herbst immer etwas schneller als in der übrigen Zeit des Jahres.“ Vielleicht bringt der Heavy-Metal-Fan aber auch noch ein Musik-Festival zur Auflockerung im Jahresplan unter – Wacken-Erfahrung hat er schon.