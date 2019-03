Seine Rückkehr freut Stuhr: Sebastian Kohlwes, hier noch im Buntentor-Dress, startet wieder für den LC Hansa. (Christiane Golenia)

Wilfried Beckers Worte dürften den Versammelten besonders gut getan haben: Der Vorsitzende des Kreisleichathletikverbandes Diepholz bescheinigte dem LC Hansa Stuhr laut dessen Abteilungsleiter Berthold Buchwald, die tragende Säule der Leichtathletik im Kreis zu sein. Von der Hand zu weisen ist das nicht: In der Vereinsgesamtwertung des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes belegte der LCH im vergangenen Jahr den 23. Platz. Doch auch darüber hinaus ist der LC Hansa im Kreisgebiet eine echte Stütze: Ohne seine logistische Hilfe würde kaum ein Sportfest mit annehmbaren Niveau im Kreis möglich sein. Becker hob in diesem Zusammenhang die Leistungen von Stefan True (Zeitmessung) und Malte Dörgeloh (Wettkampfbüro) hervor.

Bei ihrer Versammlung blickten die Leichtathleten auch auf das vergangene Jahr zurück. 2018 war titelreich. Fünfmal triumphierten die Stuhrer auf Landesebene, dazu kommen drei norddeutsche Meisterschaften. Zu den Höhepunkten zählten aber auch die Auftritte der zahlreichen Talente bei den Deutschen Meisterschaften. Jannick Voß setzte mit seiner Silbermedaille im Stabhochsprung einen echten Glanzpunkt, doch auch die Leistungen von Lea Jerkovic als Neunte über 5000 Meter und Zehnte im Hindernislauf konnten sich sehen lassen. Und auch aktuell sorgte der LC Hansa wieder für positive Schlagzeilen: In der Wintersaison sicherte er sich drei Meisterschaften. Mit Sebastian Kohlwes ist zudem ein weiterer Titelaspirant zurückgekehrt. Er habe sich gemeinsam mit Trainer Hartmut Selz einiges vorgenommen, verriet Berthold Buchwald.

An der Spitze der Abteilung hat sich wenig getan: Uwe Mesenberg legte sein Amt als Kassenwart nieder. Der Vorstand wurde wiedergewählt und durch Arno Büchel, Carsten Kremming und Elvio Kremming (Vertreter der Jugend) ergänzt. Die Kasse wird Wilfried Hocke kommissarisch führen.

Und was wird das Jahr 2019 noch bringen? Die Bahneröffnung mit Bezirksmeisterschaften wird am 5. Mai in Moordeich stattfinden und am 25. und 26. Mai stehen die Bezirksmeisterschaften und Landesmeisterschaften im Blockwettkampf auf dem Plan. Die Saison wird in Moordeich am 24. August mit dem Hansameeting abgeschlossen. Ein Blick auf die laufende Saison zeigt laut Buchwald Licht und Schatten. „Verletzt sind Lasse Pixberg und Elvio Kremming, Jannick Voß ist auf dem Weg der Genesung.“ Im Juni wird Lea Jerkovic aus den USA zurückkehren. Bent Johnßen, Fynn Klinke, Marius Nüssle, Milan Thies und Robin Ehlich wollen sich an die Spitze vorarbeiten. Dahinter komme dann aber eine Pause. Beim Hallensportfest machten drei Nachwuchsathleten nachhaltig auf sich aufmerksam, nämlich Carolin Evers, Lina Madita Heidemann und Jason Lee Hoppe. Sie sind ein Versprechen für die Zukunft.

Interesse am Laufen? Hier geht es zu unseren neuen Lauf-Gruppe auf Facebook.