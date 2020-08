Für die U10-Kinder sollen Vereine in Eigenregie Wettkämpfe anbieten. (Christiane Golenia)

Der Niedersächsische Leichtathletikverband plant, noch insgesamt fünf Landesmeisterschaften für die Altersklassen Senioren bis hin zur U16-Jugend auszutragen. Im Kreisleichtathletikverband Diepholz stehen noch drei Sportfeste auf dem Programm. Der LC Hansa Stuhr veranstaltet am Sonnabend Blockwettkämpfe für die Altersklassen U16 und U14 sowie am am 12. September ein Mehrkampfsportfest mit Staffeln.

Erstmals seit 29 Jahren werden zudem wieder in Syke Kreismeisterschaften ausgetragen. Am 26. September finden im Hachestadion Titelkämpfe der Kreisleichtathletikverbände Diepholz und Nienburg im Mehrkampf sowie in der 3x800-Meter-Staffel für die Jugend U14 und U12 statt. Für die Altersklasse U10 wird es dagegen in diesem Jahr auf Kreisebene keine Titelkämpfe geben. Dafür nannte Wilfried Becker einen einleuchtenden Grund: „Zentrale Meisterschaften sind für die Jüngsten nach Corona-Regeln kaum durchführbar und würden vom Niedersächsischen Leichtathletikverband auch nicht genehmigt werden.“ Der erste Vorsitzende des Kreisleichtathletikverbandes Diepholz ruft stattdessen die Vereine im Kreisgebiet auf, im Zeitraum vom 1. bis 15. September in Eigenregie dezentrale Sportfeste auf den eigenen Anlagen anzubieten und den U10-Kindern dabei Startmöglichkeiten im Dreikampf und über 800 Meter zu bieten. Die Ergebnisse werden in die Kreisbestenliste übernommen, sind jedoch nicht rekordfähig. Weitere Informationen hierzu gibt es bei Wilfried Becker, E-Mail: wilfried.becker@NLV-Kreis-Diepholz.de.