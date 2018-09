Spätestens ab jetzt ist Endspurt in der Vorbereitung zum 14. swb-Marathon am 7. Oktober angesagt. Passend dazu findet an diesem Sonntag der letzte der drei AOK-Vorbereitungsläufe, veranstaltet vom Marathon Club Bremen, statt. Von 8 bis 12 Uhr können Einsteiger und Lauf-Profis auf einer Strecke von fünf Kilometern am und um den Werdersee beliebig viele Runden drehen und ihren Fitnessstand ein letztes Mal auf den Prüfstand stellen.

Im Start- und Zielbereich am DLRG-Fortbildungshaus werden die Läufer wieder mit reichlich Obst, Wasser und isotonischen Getränken versorgt. Statt Zahlung einer Anmeldegebühr bittet der Marathon Club Bremen lediglich um eine Spende, diesmal für das Schulgeld von Vollwaisen in Uganda.