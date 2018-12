Neben Sebastian Kohlwes (Mitte) absolvierten die LGN-Läufer Simon Ernst (links) und Filimon Gazae zum Abschluss der Syke-Weyher-Cross-Fünfer-Serie zweieinhalb Kilometer mehr als vorgesehen. (WK)

Beim 37. Country-Crosslauf in Syke langte den Nordbremern ein dritter Platz in der Halbmarathon-Tageswertung, um den ersten Rang im Teamklassement zu behaupten. Simon Ernst und Filimon Gezae absolvierten dabei aber zweieinhalb Kilometer mehr als vorgesehen.

Gemeinsam mit Sebastian Kohlwes vom ATS Buntentor Bremen und Abiel Hailu von der LG Kreis Verden bogen die beiden Aktiven der LG Bremen-Nord nach drei Kilometern an der Spitze liegend falsch ab. „Sie folgten einem Wegweiser für die Mittelstrecke. Da sich an dieser Stelle leider kein Streckenposten befand, konnte sie auch niemand darauf hinweisen“, informierte der Trainer der LG Bremen-Nord, Torsten Naue. Erst als es nicht mehr weiterging, kehrten sie wieder auf die reguläre Strecke zurück. Dann startete das Quartett eine Aufholjagd auf den führenden Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr. Dieser setzte sich aber letztlich souverän in einer Zeit von 1:18:53 Stunden um 42 Sekunden gegen Dominique Horlbeck von den Tri Lizards durch. Horlbeck hatte zuvor zweimal in Folge den Triumph beim Brundorfer Trail Relay davongetragen. Sebastian Kohlwes fand sich in 1:20:38 Stunden hinter Horst Wittmershaus vom LC Hansa Stuhr auf Position vier wieder.

Simon Ernst ergatterte in 1:23:16 Stunden immerhin noch Platz sechs unter 202 Läufern, die im Halbmarathon die Ziellinie überquerten. „Ohne den Umweg wären Sebastian Kohlwes und Simon Ernst aber vor Oliver Sebrantke ins Ziel gekommen“, versicherte Naue. Dieser nahm erstmals auch selbst an der Laufserie teil. In einer Zeit von 1:27:28 Stunden belegte der Routinier den 16. Rang in der Gesamtwertung. „Dafür, dass ich mein Training nur einmal kurz intensiviert habe, bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Für mich ging es auch in erster Linie darum, durchzukommen“, so Naue. Der 53-Jährige vertrat den verhinderten Moritz Bätge.

„Es handelte sich um eine sehr schwere Strecke, die mit einem normalen Straßenlauf überhaupt nicht zu vergleichen war. Etwa 80 Prozent der Strecke befand sich im Gelände, in dem es ständig hoch und runter ging“, ließ Torsten Naue wissen. Filimon Gezae überholte seinen Teamkollegen nach seinem Umweg noch und fand sich in 1:26:48 Stunden auf Platz 14 des Gesamtklassements wieder. „Es war aber schon sehr ärgerlich, dass Simon und Filimon den Umweg gelaufen sind“, bedauerte Torsten Naue. Letztlich sei er aber froh gewesen, dass sie nicht auch noch disqualifiziert wurden. Eine Disqualifikation habe nicht im Raume gestanden, da die beiden nicht irgendwo wieder auf die reguläre Strecke zurückgekehrt seien und den Lauf nicht abgekürzt hätten, so Naue.

Von einer Disqualifikation, von der neben den Nordbremern auch der ATS Buntentor betroffen gewesen wäre, hätte der Tagessieger LC Hansa Stuhr profitiert, der mit Einzelsieger Oliver Sebrantke als Dritter noch einmal mächtig Druck auf die beiden führenden Teams LG Bremen-Nord und ATS Buntentor Bremen ausübte. In der Einzel-Serienwertung bejubelte Simon Ernst hinter Buntentors Sebastian Kohlwes die zweite Position. Kohlwes entschied immerhin vier der fünf Wettbewerbe zu seinen Gunsten. Filimon Gezae freute sich über die Bronzemedaille beim Cross-Fünfer. Gezaes Klubkameradin Bettina Biendara musste sich in Syke bei den Frauen W45 in 1:50:54 Stunden wieder einmal nur Irmela Ubben vom Triathlon-Club Bremen um etwas mehr als zwei Minuten geschlagen geben. Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) wurde über die 6000 Meter lange Mittelstrecke am Syker Stadion nach exakt 40 Minuten im Ziel begrüßt. Er beanspruchte damit bei den Männern M65 den fünften Platz. Hier setzte sich Günther Bürgel (TSV Lemke/29:42) an die Spitze. In der Serienwertung behauptete der 65-Jährige aber seinen dritten Rang. „Auf den letzten 400 bis 500 Metern ging es nur noch bergauf“, teilte Büse mit. Er sei auf dem feuchten Untergrund einmal weggerutscht, aber nicht umgeknickt. Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt verteidigte in 43:05 Minuten seinen ersten Rang im Serienklassement bei den Männern M75. Beide erhielten ein Präsent für die Teilnahme an allen fünf Läufen.