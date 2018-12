Für die LGN am Start: Frank Themsen (rechts) und Holger Bannies. (Christiane Golenia)

Simon Ernst, Morit Bätge und Filimon Gezae verwiesen letztlich den ATS Buntentor beim 29. Sandberg-Crosslauf in der Nähe des Golfplatzes in Syke-Barrien über die Langstrecke von 10.500 Metern auf die zweite Position. In der Einzel-Konkurrenz musste sich das Trio auch nur Buntentors Sebastian Kohlwes beugen.

Kohlwes gewann den Wettbewerb in einer fabelhaften Zeit von 34:10 Minuten. 3:17 Minuten nach ihm überquerte Simon Ernst die Ziellinie. „Simon ist aber im Hinblick auf den Halbmarathon zum Abschluss der Serie am kommenden Wochenende schon ein bisschen taktisch gelaufen“, erklärte sein Trainer Torsten Naue den großen Abstand auf Sebastian Kohlwes. Außerdem hätte seinem Schützling auch anders als bei Kohlwes noch der Nikolaus-Crosslauf vom vergangenen Wochenende in den Knochen gesteckt.

"Eine sehr schwere Strecke"

Moritz Bätge (37:26) und Filimon Gazae (37:28) kamen dahinter fast zeitgleich ins Ziel. „Das Mannschaftsergebnis war wieder super“, frohlockte Naue. Beim abschließenden Wettbewerb in Syke wird allerdings Moritz Bätge urlaubsbedingt fehlen. „Zur Not muss ich dann aushelfen“, verriet Torsten Naue. Den Nordbremern würde bereits ein zweiter Rang zum Gesamtsieg reichen. Naue hat aber auch noch den Dritten LC Hansa Stuhr im Titelrennen auf dem Zettel: „Der Verein ist besonders auf den langen Strecken sehr stark, gerade wenn Oliver Sebrantke ins Team zurückkehren sollte.“

Mehr zum Thema Syke-Weyher-Cross-Fünfer-Serie Robin Petermann behauptet Rang eins Der TV Lilienthal hat auch beim vierten Wettbewerb im Rahmen der Syke-Weyher-Cross-Fünfer-Serie ... mehr »

Bettina Biendara von der LG Bremen-Nord musste sich über die 10.250 Meter bei den Frauen W45 in einer Zeit von 54:43 Minuten nur Irmela Ubben vom Triathlon-Club Bremen (52:01) geschlagen geben. „Es war eine sehr schwere Strecke mit langen Anstiegen“, teilte Torsten Naue mit. Kirsten Eisele vom Lauftreff des TV Schwanewede belegte in 1:04:57 Stunden rang fünf bei den Frauen W 55.

Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede fand sich über die 3400 Meter in 22:03 Minuten auf Platz drei der Männer M65 wieder. Der vereinslose Adolf Weigelt beanspruchte in 23:29 Minuten Position eins bei den Männern M 75. Levin Jeschke vom TSV Lesum-Burgdamm reihte sich bei den Jungen M14 in 7:02 Minuten auf Rang vier über die 1700 Meter ein.