Die LG Bremen-Nord hat beim 33. Wremer Deichlauf gute Ergebnisse erzielt.

Andreas Römhild von der LG Bremen-Nord hat in 1:02:56 Stunden den dritten Platz in der Gesamtwertung beim 33. Wremer Deichlauf über die 15,8 Kilometer ergattert. „Bis Kilometer 13 gab es immer wieder Wechsel an der Spitze. Vier Läufer waren praktisch gleichauf“, berichtete LGN-Trainer Torsten Naue. Dann habe der Bielefelder Hinrich Meier das Tempo angezogen. Meier siegte in 1:02:04 Stunden vor Frank Uhlenbrock (TSV Otterndorf/1:02:29) und Römhild. Manfred Kirchknopf (LG Bremen-Nord) wurde in 31:09 Minuten Zweiter über die fünf Kilometer bei den Männern M65. „Manfred war mein Pacemaker“, ließ Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) wissen. Weil sich Kirchknopf gerade mit Leistenproblemen herumschlage, lief er nicht ganz so schnell wie sonst. Dies kam aber Büse entgegen, der fast zeitgleich mit Kirchknopf die Ziellinie überquerte (31:10). Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt erreichte in der M80 in 33:13 Minuten den zweiten Rang.