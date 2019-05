„Vom Startschuss weg bestimmte Lauritz das Rennen“, berichtete sein Teamkollege und Trainer Torsten Naue. (Symbolbild) (Björn Hake)

Lauritz Grote (LG Bremen-Nord) hat einen klaren Gesamtsieg über die 5,1 Kilometer beim zehnten Lauf des TSV Neuenwalde gelandet. Der LGN-Neuzugang überquerte die Ziellinie nach 18:01 Minuten. „Vom Startschuss weg bestimmte Lauritz das Rennen“, berichtete sein Teamkollege und Trainer Torsten Naue. Dieser eroberte in 19:07 Minuten die Bronzemedaille. „Ich habe nur um zehn Sekunden einen Doppelsieg der LG Bremen-Nord verpasst. Mario Schult vom TSV Wanna konnte dies verhindern“, so Naue. Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt belegte über diese Strecke in 33:21 Minuten Rang zwei (M80). Er befand sich während fast der gesamten Zeit hinter Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen). Büse war durch eine Erkältung stark gehandicapt. „Ich war deshalb froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein“, versicherte der 65-Jährige. In einer Zeit von 33:32 Minuten fand er sich bei den Männern M65 auf Rang drei und in der Gesamtwertung hinter Weigelt auf Position 103 wieder.