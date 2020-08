Fynn Klinke zeigte eine ordentliche Performance. (Niklas Golitschek)

In Delmenhorst traten Fynn Klinke und Bent Johnßen (beide U18) erstmalig über die 1500-Meter-Distanz an. Letzterer hatte urlaubsbedingt ein Trainingsdefizit vorzuweisen, er konnte dem Tempo nicht ganz folgen und somit stand im Ziel eine Zeit von 5:11,48 Minuten auf der Anzeige. Besser lief es bei Klinke. Er kam mit 4:44,15 Minuten ins Ziel und erreichte damit die Landesmeisterschaft-Qualifikation. Trainer Buchwald war trotzdem nicht zufrieden: „Bei den Trainingsleistungen von Fynn wäre mehr möglich gewesen.“ Senior Juraj Sivulka (M50) machte nach mehrjähriger Pause sein erstes Bahnrennen: die ungewohnten 1500 Meter. Der Routinier läuft lieber längere Strecken, er absolvierte die Strecke dennoch überraschend in sehr guten 4:56,60 Minuten. Sivulka tritt in einer Woche bei den Landesmeisterschaften der Senioren in Zeven über diese Distanz an.

Über die 5000 Meter starteten Mario Lawendel und Sebastian Kohlwes. Nach schnellen 2000 Metern in sechs Minuten musste Kohlwes mit einer schmerzhaften Muskelverhärtung aus dem Rennen gehen. „Er kann seine gute Form noch nicht auf die Bahn bringen“, seufzte Buchwald. Lawendel spulte die 12,5 Runden sicher ab und erreichte eine Zeit von 17:33,40 Minuten. Beim Jugend- und Frauenrennen über die 5000 Meter war lediglich Franziska Hinke (U18) mit von der Partie. „Nach langer Verletzungspause kommt sie immer besser in Form“, berichtete Buchwald. In einem sehr gleichmäßigen Rennen erzielte sie eine Zeit von 20:45,85 Minuten. „Das war eine positive Erfahrung, sie freut sich schon auf die Rennen in den kommenden Wochen.“

Einige Qualifikationen für die LM

Beim Sportfest in Sarstedt zeigten die Nachwuchsathleten des LC Hansa Stuhr durch die Bank weg sehr gute Leistungen. Marius Nüssle (U18) qualifizierte sich mit persönlichen Bestleistungen im Sprint (12,01 Sekunden) und Weitsprung (5,90 Meter) für die Landesmeisterschaften. „Der Aufwärtstrend hält an und wird sich hoffentlich fortsetzen“, betonte Buchwald. Klinke (U18) lief ein beherztes Rennen über die Stadionrunde. Völlig ausgepumpt konnte er sich über 52,81 Sekunden freuen. „Eine weitere Empfehlung für die Landesmeisterschaften“, betonte der Hansa-Trainer.

Ein mutiges Rennen lief auch Anna Jerkovic (U18) über die 400 Meter Hürden. Nach zügigem Anfangstempo wurde Jerkovic auf den letzten 100 Metern aber etwas langsamer. Sie musste dem hohen Anfangstempo ein wenig Tribut zollen, biss sich jedoch durch und erreichte eine Zeit von 76,22 Sekunden. Die jüngeren Athleten Carolin Evers (W12) und Jason Hoppe (M14) machten dem Trainer viel Freude. Hoppe lief über 100 Meter 13,57 Sekunden, sprang 4,81 Meter weit und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften über die Hürdenstrecken. Evers gewann den Weitsprung mit 4,53 Metern sowie die 60 Meter Hürden in 10,69 Sekunden. Über die 75 Meter wurde sie Zweite in 10,87 Sekunden.