Der sportliche Wettkampf treibt immer buntere Blüten. Muskelbepackte Frauen und Männer hangeln sich in Sendungen wie „American Ninja Warrior“ oder „Superhero Germany“ durch gehässig aufgebaute Parcours. Und Millionen sitzen vor den Fernsehern und schauen zu. Dabei hat sich noch niemand von diesen vermeintlichen Superhelden dem ultimativen Wettkampf gestellt. Muskelkraft gegen Dampf, Turnschuh gegen Räder, Straße gegen Schiene. Am Sonntag, 12. Mai, heißt es in Bruchhausen-Vilsen wieder „Mensch gegen Maschine“. Dann können Läufer gegen eine Dampflokomotive antreten.

Es ist der mittlerweile vierte Vergleich dieser Art. Ebenso viele Strecken werden angeboten. Der AOK-Wettlauf über acht Kilometer, also die komplette Strecke der Museumseisenbahn von Bruchhausen-Vilsen bis nach Asendorf. Dazu der Novo Nordisk-Straffellauf, für alle, die sich die komplette Distanz nicht zutrauen. Zweimal vier Kilometer heißt es hier. Beide Läufe starten um 13.30 Uhr am Museumsbahnhof in Bruchhausen-Vilsen.

Neuerungen im Programm

Für die jüngeren Leichtathleten gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: den Kinder-Wettlauf für die Jahrgänge 2010 und jünger. Ein Kilometer wird hier vom Ortseingang Asendorf bis zur Endhaltestelle entlang der Schienen gesprintet. Der Startschuss fällt um 15 Uhr. Neu im Programm ist der 1,8 Kilometer lange Volksbank-Wettlauf. Hier geht es um 15.50 Uhr bei der Haltestelle Arbste los, Ziel ist auch die Endhaltestelle in Asendorf.

Dort angekommen, wartet ein von der Interessengemeinschaft Asendorf (Iga) organisiertes Programm. Ein passendes Programm, wie Iga-Sprecher Ekkehard Kijewski findet. So gebe es sportaffines Essen und Beiträge zum Thema Wellness. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Duschen können die Aktiven in der Grundschule.

Der große Knüller an der ganzen Sache ist allerdings, dass bis zu 400 Menschen im Zug mitfahren können, gegen den die Läufer antreten. So können Fans ihre Liebsten aus dem Zugfenster heraus anfeuern. Wer im Zielbereich auf die Läufer warten will, muss entweder darauf hoffen, dass die Dampflokomotive deutlich schneller ist als die Läufer oder den Wagen nehmen. Parkplätze sind laut Angaben der Veranstalter in ausreichender Anzahl vorhanden.

Wer, auf welche Art auch immer, am Wettkampf „Mensch gegen Maschine“ teilhaben will, erhält weitere Informationen im Internet unter www.wettlauf-mensch-maschine.de oder beim Tourismus-Service Bruchhausen-

Vilsen unter der Telefonnummer 0 42 52 / 93

00 50. Für sportliche Fragen ist Viktoria Leu vom Niedersächsischen Leichtathletikverband zuständig: Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 05 11 / 3 38 90 44 oder per E-Mail an info@wettlauf-mensch-maschine.de zu erreichen.