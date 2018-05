Die Zeit auf dem Wagen zeigt, wie lange die ersten Läufer schon unterwegs sind. (Stefanie Heitmann)

Am Freitagabend fand in Bremen der sechste Sportscheck Run - auch Nachtlauf genannt - in Bremen statt. Um 20 Uhr starteten die Teilnehmer in den Kategorien 1,7 Kilometer Kids Run, 5 Kilometer Run, 10 Kilometer Run und 10 Kilometer Speed Run. Anmelden konnte sich Gruppen und Einzelteilnehmer.

Im Video ist ist der Start des Kinderlaufes zu sehen: