Läuft bei ihnen: Die Organisatoren sind diesmal früher dran, werben für ihren Volkslauf von Ortsschild zu Ortsschild – mit Übergabe des Staffelstabes oder als Einzelteilnehmer über die kompletten 33 Kilometer durch die Gemeinde. (Janina Rahn)

Weyhe. „Egal wie langsam du läufst, du schlägst alle, die zu Hause bleiben.“ Unter diesem Motto läuft auch die zweite Auflage des Weyher Ortsschild-Laufs, kurz WOSL, am Sonnabend, 18. August. Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr dabei: Melanie und Julia Grix. Damals waren die beiden Schwestern eigentlich nur normale Teilnehmerinnen. Als Vorbereitung für den Berlin-Marathon bewältigten sie die kompletten 33 Kilometer wie 40 der 170 Starter einzeln, nicht als Staffel – wenngleich Seite an Seite. Zusammen qualifizierten sie sich damals aber auch für eine Aufnahme in das jetzt achtköpfige Orga-Team. Daniel Neuber, Vorsitzender des extra gegründeten Vereins Sportsfreunde Weyhe, erinnert sich: „Am Veranstaltungstag gab es einen Mega-Guss, alle Kreide-Markierungen waren vom Regen weggewaschen.“ Da fuhren die Weyherinnen die Strecke kurzerhand per Rad ab und trugen alles neu auf.

Nun also planen sie von Anfang an eifrig mit. Und äußern sich noch immer begeistert über die Erstauflage des Volkslaufs von Ortsschild zu Ortsschild gegen den Uhrzeigersinn durch alle neun Ortsteile der Gemeinde. „Es war einfach perfekt organisiert, das haben auch alle vom Weyher Lauftreff gesagt“, sagt Julia Grix. Besonders gut gefallen habe ihr der Shuttle-Service mit einer Handvoll Bussen, die etwa die Staffel-Mitglieder zu ihren jeweiligen Stabübergabe-Punkten mit Getränke-Station brachten oder von dort abholten: „So etwas gibt es anderswo nicht.“ Und wo sie doch alle kennt: Welcher Streckenabschnitt hat ihr am besten gefallen? „Ich war zumindest vorher noch nie in Melchiorshausen oder Erichshof. Eine tolle Möglichkeit, Weyhe neu zu entdecken“, erzählt sie. Melanie Grix kann die Frage etwas genauer beantworten: „Das Stück von Jeebel bis zum Schluss war schon sehr schön.“

Eine kleine Änderung beim Streckenverlauf kündigt Daniel Neuber für das nächste Mal an: „Sonst sind wir gleich zu Anfang über einen Privatweg bei einem Bauernhof gelaufen. Obwohl das mit dem Landwirt abgesprochen war, machen wir das jetzt nicht mehr.“ Mitstreiter Robert Steinbicker ergänzt: „Eventuell machen wir noch einen Schlenker über das neu gestaltete Mühlenkampgelände.“

Egal welcher Weg – Platz ist laut Steinbicker für jeden, der allein oder als Staffel mitlaufen möchte. Die Erwartung bei den Anmeldezahlen seien schon 2017 übertroffen worden, nun wird die 200er-Marke angepeilt. „Weyhes Straßen können mehr ab“, ruft Robert Steinbicker dazu auf, sich ebenfalls auf die Beine zu machen. Nur für ihn und die anderen Organisatoren – neben den genannten sind das Nele Künzel, Katharina Krolak, Heiko Wittmershaus und Frank Esmann – wird es schwer, selbst ins Rennen zu gehen. Denn ein sprichwörtlicher Selbstläufer ist das Ganze aus Vorbereitungssicht auch diesmal nicht.

Stichwort Rennen: Genau das soll es aber eigentlich nicht werden. Wobei sportliche Ziele natürlich eine Rolle spielen. „Viele nutzen den Ortsschildlauf als Vorbereitung auf den Bremen-Marathon im Oktober“, weiß etwa Heiko Wittmershaus. Andererseits kann er berichten: „Andere machen zwischendurch entspannt Selfies an den Ortsschildern. Um Zeiten geht es sowieso nicht.“ Die sollen auch nicht auf den Urkunden stehen, die im August zum ersten Mal an die Teilnehmer ausgegeben werden. Geben soll es für alle auch einen exklusiven WOSL-Laufbeutel. Möglich machen dies – angesichts nur vier bis sechs Euro Startgebühr pro Person – mittlerweile 18 Sponsoren, die die Ehrenamtlichen aufgetan haben, darunter große Namen wie Aldi Nord oder die Kreissparkasse Syke, aber auch lokale Unterstützer wie das Autohaus Mühlenhort, BB-Verpackungen oder Companero Ambulant.

Los geht es wieder um 16 Uhr beim Start/Ziel am Weyher Rathaus, Schirmherr ist wieder Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Der soll zugesagt haben, bis dahin eine eigene Verwaltungs- oder Politikstaffel aufzustellen.

Melanie und Julia Grix sind derweil hinter den Kulissen voll eingebunden. Vielleicht reicht die Zeit aber dafür, selbst wieder „Mitläufer“ zu sein. Eine Aufgabe dürften sie beim zweiten Weyher Ortsschild-Lauf zumindest nicht haben: Für die Markierungen soll nun auf ein wasserfestes Kreidespray gesetzt werden.



Wer beim zweiten WOSL starten möchte, kann sich ab sofort online auf www.ortsschildlauf.com anmelden. Es werden auch noch Helfer gesucht. Freiwillige sind aufgerufen, sich per E-Mail an ortsschildlauf@icloud.com zu melden.