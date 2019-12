Sandra Werner mit der Nr. 126 holte im Hauptlauf über 10.000 Meter den dritten Platz. (Carmen Jaspersen)

Kalt war es am Sonntag beim 35. Nikolaus-Crosslauf der LG Bremen-­Nord am Blumenthaler Burgwall, aber von besinnlicher, womöglich verschneiter Vorweihnachtszeit gab es noch keine Spur. So fanden die Teilnehmer ordentliche Bedingungen vor, die Sandra Werner (Nr. 126) im Hauptlauf über 10.000 Meter in 49:21 Minuten zum dritten Platz nutzte.

Julia Ebers (Nr. 26 / ATS Buntentor), hier noch hinter Werner liegend, wurde in 48:18 Minuten Zweite hinter der Siegerin Janka Twisterling (47:20). Den Hauptlauf der Männer gewann Christoph Freudenfeld (38:45 / TSV Worpswede), der in 15:27 Minuten auch über 4000 Meter triumphierte, vor Frank Themsen (39:30) und Frank Minge (39:49 / beide LG Bremen-Nord).