Neue Herausforderung: Oliver Sebrantke, Seriensieger des Bremer SWB-Marathons, widmet sich inzwischen verstärkt dem Triathlon. (Frank Koch)

Irgendwas ist da. Es treibt Oliver Sebrantke an, immer wieder. Der 42-Jährige absolvierte in den vergangenen Jahren stolze 60 Marathonläufe, von denen er rund die Hälfte gewann. Im vergangenen Jahr hatte er dann die Idee, mal beim Ironman zu starten. „Einmal im Leben“, wollte er sich den Strapazen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und einem abschließenden Marathonlauf (42,195 Kilometer) stellen. Aber es kam anders: Die 9:22 Stunden in Hamburg sicherten ihm einen Platz beim Ironman auf Hawaii.

Das Mekka des Triathlonsports ist das Ziel so vieler Athleten, und wenn man die Chance auf eine Teilnahme hat, dann sagt man nicht nein. „Ich habe quasi aus Pflicht meinen zweiten Ironman gemacht“, sagt Oliver Sebrantke. Das war im letzten Oktober. Mittlerweile ist er beim dritten Wettbewerb dieser Art gestartet, in Hannover. Diesmal lag er am Ende sogar ganz vorn, und seine Zeit von 9:03 Stunden wurde bislang nicht von allzu vielen Bremern unterboten. „Dabei wollte ich ja eigentlich nur einen Ironman im Leben machen“, erinnert sich Sebrantke.

„Damals war ein Halbmarathon für mich schon extrem“

Um zu verstehen, was ihn antreibt, muss man die Perspektive des Athleten einnehmen. Als Oliver Sebrantke vor vielen Jahren mit dem Laufen begann, schaffte er rund einen Kilometer. Den Rest der geplanten Strecke musste er gehen. „Damals war ein Halbmarathon für mich schon extrem“, sagt der Bremer, der für den LC Hansa Stuhr startet. Weil ihn seine ersten Erfahrungen ziemlich auf die Nerven gingen, wuchs der Ehrgeiz. Er konnte es nicht hinnehmen, dass seine Ausdauer nicht zu mehr reichen sollte. Also steigerte er sich, und mit jedem Lauf vergrößerte sich neben der Streckenlänge auch die Geschwindigkeit des Anfängers. Schon recht bald wuchs die Gewissheit, dass Oliver Sebrantke und das Laufen ziemlich gut zusammenpassen.

Viele Jahre später ist sich der Topathlet sicher: „Lange Distanzen liegen mir.“ Es reizt ihn noch immer, die Grenzen zu verschieben, zu sehen, ob noch etwas mehr geht – mittlerweile nur auf einem viel höheren Niveau. Dabei ist der Seriensieger des Bremer SWB-Marathons längst nicht mehr in einem Alter, das als ideal für Spitzenleistungen gilt. „Ich bin da eigentlich schon fünf Jahre drüber“, sagt Sebrantke. Manchmal merkt er, dass nun bereits sehr viele Marathons hinter ihm liegen. Vor allem im Kopf: „Ich bin nicht mehr ganz so heiß wie früher.“ Auf sein Trainingspensum hat sich das bisher nicht ausgewirkt. Noch immer läuft Sebrantke einen Halbmarathon am Tag. Aber diese Gier nach weiteren Siegen, sie ist einfach nicht mehr ganz so groß.

Und genau da kommt der Triathlonsport ins Spiel: Nachdem Sebrantke im letzten Jahr feststellen durfte, dass ihm lange Strecken auch dann liegen, wenn sie auf drei Disziplinen aufgeteilt werden, lodert eine ganz neue Flamme in dem Athleten. Sie ist für Oliver Sebrantke erneut mit dem Reiz verbunden, die Grenzen auszutesten. Wobei: Extreme Leistungen sind natürlich immer relativ. „Es gibt auch einen Triple-Ironman“, sagt Oliver Sebrantke. „Es geht immer noch bekloppter.“

„Dafür absolvierte ich dann eben den ein oder anderen Ironman“

Für den Bremer ist „extrem nur eine Sichtweise“. Er kann jedenfalls gut akzeptieren, dass der Tritahlonsport nun eine Rolle in seinem Leben einnimmt und seine läuferischen Leistungen dadurch doch etwas gelitten haben. Denn in der Vorbereitung auf einen Ironman sind eben auch Schwimm- und Radtraining gefragt. Aber was macht das schon? Lief der Bremer früher um die zehn Marathons im Jahr, stellt er sich nun auf lediglich zwei bis vier Wettkämpfe ein. „Dafür absolvierte ich dann eben den ein oder anderen Ironman“, sagt Oliver Sebrantke. Eines ist ihm aber klar: Von diesen Ausdauerwettkämpfen wird er „sicher keine 60“ absolvieren.