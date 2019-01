Bei warmen 28 Grad ging es für Joachim Strobach auf die Strecke. (fr)

Der Ausdauersportler Joachim Strobach aus Oyten hat den Jahreswechsel nicht im kühlen Norddeutschland verbracht, sondern im sommerlichen Südafrika. Der Grund: Seine Tochter Mieke Strobach macht dort aktuell ein soziales Jahr an einer Schule. Eine Parallele zu Deutschland hat Joachim Strobach in Kapstadt jedoch gefunden. Auch dort fand, wie in vielen Orten in seiner Heimat auch, ein Silvesterlauf statt. Er nutzte die Gelegenheit und startete in Südafrika über die Strecke von acht Kilometern.

„Ich hatte im Internet gesehen, dass es den großen Silvesterlauf gibt. Die Kulisse rund um die Strecke war traumhaft“, sagte Strobach. Zudem waren die Bedingungen ganz anders als bei den Läufen in Deutschland. Schließlich ist auf der Südhalbkugel der Erde aktuell Sommer. Somit ging es für Strobach bei 28 Grad und starkem Wind aus dem Südosten auf die Strecke. Insgesamt seien mehr als 1500 Läufer gestartet. Das Rennen sei gegen Ende zwar immer schwieriger geworden, der Oytener war mit seinem Resultat aber dennoch zufrieden. Mit einer Zeit von 36 Minuten landete er in der Gesamtwertung auf Rang 55.