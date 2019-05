Im vergangenen Jahr verhinderten Rückenschmerzen ein besseres Ergebnis bei der EM für Joachim Strobach. In diesem Jahr hat der Oytener unter anderem mit einem neuen Rad dem vorgebeugt. (fr)

„Ich habe noch eine Rechnung offen bei diesem Event und über diese Distanz.“ Dieses Zitat stammt von Joachim Strobach. Das Event, von dem der Oytener spricht, ist die Europameisterschaft über die Mitteldistanz im Triathlon. Die findet am 23. Juni bereits zum dritten Mal in Folge im dänischen Elsinore statt. Und zum zweiten Mal mit Joachim Strobach.

Die offene Rechnung datiert aus dem vergangenen Jahr. Strobach erfüllte sich mit der EM-Teilnahme seinen Lebenstraum und erreichte auch sein gesetztes Ziel, unter die Top Ten der Altersklasse M60 zu kommen. Doch der Oytener war damit nicht zufrieden, eine bessere Platzierung als der neunte Rang sei möglich, jedoch aufgrund von Rückenschmerzen nicht realisierbar gewesen. „Das möchte ich in diesem Jahr besser machen“, betont er.

Besser ist auch das Stichwort für Strobachs derzeitige Form. „Alles läuft im Moment sehr gut, auch beim Laufen stehe ich besser da als vergangenes Jahr. Da hatte mich ein Muskelfaserriss mehrere Monate behindert.“ Im Frühjahr bereitete er sich in zwei Trainingslagern auf Zypern und Mallorca intensiv vor, um die 1,9 Kilometer im Hafenbecken, die 90 Kilometer per Rad im Hinterland von Elsinore und die 21,1 Kilometer zu Fuß durch die Innenstadt und um das historische Schloss von Elsinore bestmöglich bewältigen zu können. Und das scheint funktioniert zu haben, immerhin kann Strobach in diesem Jahr bereits auf einen dritten Platz bei der Landesmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf verweisen.

Zudem hat sich auch drumherum einiges verbessert. „Ich habe aufgrund meiner sehr guten Ergebnisse im vergangenen Jahr einen Sponsor gefunden. Ein neues Rad, Kleidung sowie Nahrungsergänzungsmittel wurden mir zur Verfügung gestellt.“ Insbesondere am Rad feilte er akribisch, um die passende Sitzposition zu ermitteln. Denn beim Lebenstraum 2.0 soll der Rücken nicht wieder dazwischenfunken.