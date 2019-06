62 Teilnehmer registrierten die Parkrun-Macher bei der Premiere. (Frank Koch)

Vor drei Wochen hatte Bastian Fraune noch erklärt: „Wenn wir zum Start um die 25 Läufer haben, sind wir zufrieden.“ Da war es kein Wunder, dass Fraunes Laune am Sonnabend so richtig gut war. 62 Läufer absolvierten am Unisee Bremens ersten Parkrun, 62 Finisher, wie man in der Läuferszene sagt. Und das zum Auftakt einer Aktion, die ab jetzt jeden Sonnabend morgens um 9 Uhr am Unisee starten wird. „Ein Enddatum für den Lauf gibt es jedenfalls nicht“, sagt Fraune, der bei der Premiere selbst nicht die fünf Kilometer um den See lief, sondern als Laufleitung fungierte.

Das Motto der weltweiten Veranstaltungen lautet: Nicht der sportliche Wettkampf steht im Vordergrund, sondern die Lust an der Bewegung. Und auch die Freude, neue Menschen kennen zu lernen. Es gibt bei den Läufen keine Ersten oder Letzten, wohl aber die Möglichkeit, die Zeit zu messen und so die eigene Laufleistung Woche für Woche zu vergleichen. Der Parkrun kostet auch kein Geld, ist deshalb aber auf viele freiwillige Helfer angewiesen. Auch das klappte bei der Premiere, Fraune zählte 13 Helfer. „Eine luxuriöse Situation“, sagt er. Aber der Parkrun benötige auch eine konstante Zahl an Freiwilligen, weil sonst die Organisation nicht möglich sei. Und Fraune selbst wird es auch nicht jeden Sonnabend im Jahr schaffen, morgens um 9 Uhr als Laufleiter zu fungieren.

Zur Premiere kamen Gäste aus Hamburg, Berlin und Hannover, auch der polnische Community-Manager war an den Unisee gereist. Gut die Hälfte der Teilnehmer startete erstmals bei einem Parkrun. Aber es gab auch jenen Hamburger, der bereits zum 63. Mal einen Parkrun lief. Dass am Ende alles absolut reibungslos verlief, machte Fraune glücklich. Es lagen schließlich fast eineinhalb Jahre zwischen dem ersten Treffen 2018 und der Lauf-Premiere 2019.

