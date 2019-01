Philipp Fahrenholz, hier beim Silbersee-Triathlon in Stuhr, wird auch 2019 als Profi starten. (Thorin Mentrup)

Ein bisschen war es für Philipp Fahrenholz wie einst für Pep Guardiola: „Thiago oder nix“, hatte der damalige Star-Trainer des FC Bayern München im Jahr 2013 gesagt. Fahrenholz, der aus Weyhe stammende Triathlet, hatte am Ende des vergangenen Jahres auch nur zwei Alternativen. Für ihn stand fest: Profi oder nix. Am Ende fiel ihm die Entscheidung allerdings nicht allzu schwer. Auch im Jahr 2019 wird er als Triathlon-Profi starten. Momentan befindet er sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Seine ersten Wettkämpfe wird er voraussichtlich im Mai bestreiten.

Dem ersten Jahr als Triathlon-Profi ein weiteres folgen zu lassen, lag für den 27-Jährigen auf der Hand. „Was ich in diesem einen Jahr erlebt habe, ist einfach nicht zu toppen“, blickt er zurück auf unvergessliche Erfahrungen mit Mitteldistanzrennen in unter anderem Polen und Schweden sowie der ersten Langdistanz im italienischen Cervia an der Andria zum Abschluss des wohl intensivsten Sportjahres seiner sehr bewegten Laufbahn. „Ich glaube nicht, dass ich mich nach diesem Jahr noch hätte motivieren können, wieder als Amateur zu starten“, verdeutlicht Fahrenholz, wie prägend die Erlebnisse waren, die ihn mit Weltklasse-Sportlern wie Jan Frodeno, Patrick Lange oder auch Andreas Böcherer zusammenbrachte. Fahrenholz teilte die Triathlon-Bühne mit den ganz Großen der Szene. Diese Welt wollte er nicht verlassen.

Seit eingen Wochen befindet sich der Weyher, der im vergangenen Jahr trotz der Reisestrapazen zu den Wettkämpfen auch seine Masterarbeit abgegeben hat und im Sommer sein Referendariat als Lehrkraft für Sport und Geschichte antreten wird, wieder im Training. Erst seit einigen Wochen, würde er selbst wohl sagen. Vier Wochen allerdings musste er erkrankt ohne Sport verstreichen lassen. „Das war für den Kopf vielleicht gar nicht so schlecht, denn wenn man ungewollt länger aussetzt, hat man danach richtig Bock aufs Training“, versucht Fahrenholz dieser Phase das Positive abzugewinnen.

Schritt für Schritt verbessern

Auch aufgrund seiner Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr hat der Athlet seine Trainingsgestaltung ein wenig verändert. „Ich weiß ein bisschen mehr, worauf ich achten muss“, verdeutlicht Fahrenholz, auch wenn ihm bewusst ist, dass sich vieles erst im Laufe der Saison herausstellen wird. Die Trainingseinheiten des 27-Jährigen haben extreme Ausschläge, mal sind sie sehr hart, mal etwas lockerer. In Bezug auf das Radfahren, neben dem Laufen und dem Schwimmen eine der drei Disziplinen im Triathlon, bedeutet locker zum Beispiel zwei bis drei Stunden im Sattel ohne Frühstück, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Und die harte Einheit? Die sieht zum Beispiel Intervalltraining vor. 40 Sekunden Be-, 20 Sekunden Entlastung. Immer und immer wieder. „Dann brennen die Oberschenkel“, weiß Fahrenholz, der dabei natürlich nicht im Straßenverkehr unterwegs ist, sondern auf dem Rollentrainer. Grundsätzlich bleibe auch in diesem Jahr das Ziel, sich weiter „Schritt für Schritt zu verbessern“.

Noch steht das Triathlonjahr ganz am Anfang. Fahrenholz hat seine Saison dementsprechend auch noch nicht bis ins letzte Detail durchgeplant. „Ich werde sicherlich nicht mehr so viel durch Europa reisen wie im letzten Jahr“, steht für ihn bereits fest. Sein Fokus, auch das ist sicher, wird wieder auf den Mitteldistanzen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und über 21,1 Kilometer Laufen liegen. „Vielleicht streue ich auch wieder eine Langdistanz ein“, hat Fahrenholz weitere Überlegungen, die sich aber erst im Lauf des Jahres konkretisieren werden. Deutlicher im Blick hat der Triathlet zwei Wettkämpfe in Deutschland: Am 19. Mai steigt die Deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz in Heilbronn, zwei Wochen später dürfte es Fahrenholz dann in den Kraichgau ziehen. Damit würde er die beiden größten Mitteldistanz-Veranstaltungen in Deutschland abdecken. Ob da noch die Zeit für den Weyher Duathlon am 5. Mai bleibt, ist noch offen. Klar ist dagegen: Auch 2019 wird für Philipp Fahrenholz sportlich ein spannendes Jahr.