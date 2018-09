Seit drei Wochen lebt Lea Jerkovic in den USA und holt auch in Übersee bereits Titel. (Jörg Großmann)

Die ersten Läufe hat sie bereits hinter sich. Bei einem Heimrennen Anfang September belegte sie über 5000 Meter sogar den ersten Platz. „Es lief ganz gut“, sagt Lea Jerkovic stolz über ihre Leistung beim „Ashland High School Cross Country Invitational“. Die Leichtathletin des LC Hansa Stuhr lief mit 19:57 Minuten vorne weg. In den USA absolviert sie ein Auslandsjahr in Ashland im Bundesstaat Ohio. „Ich habe mich schnell eingelebt und viele Menschen kennengelernt“, freut sie sich. Seit drei Wochen lebt das Hansa-Talent in Ashland und spricht über ihre ersten Tage in den USA und die Unterschiede beim Training und den Wettkämpfen.

Gerade die zahlreichen neuen Eindrücke, Menschen, die Schule und das Training hätten Jerkovic zu Beginn förmlich erschlagen, wie sie zugibt. Das Training unterscheide sich deutlich von dem, was sie aus Deutschland kenne. „Wir trainieren jeden Tag. Dabei gibt es entspannte, lange Läufe über knapp 15 Kilometer und Tempoläufe über 800 bis 1000 Meter“, berichtet sie. Selbst vor den Wettkämpfen, die jedes Wochenende stattfinden, werde trainiert. „Normalerweise hatte ich immer den Tag vor dem Lauf Pause.“

Zeit verbessert

Die erhöhte Belastung beim Cross-Country – über Feldwege, Straßen, Hügel und durch Schlamm – machte sich auch bei der 17-jährigen Stuhrerin bemerkbar. „Meine Beine waren müde und schwach“, erzählt sie. Doch schon beim zweiten Lauf eine Woche später konnte Jerkovic ihre Zeit auf 18:59,9 Minuten verbessern. „Ich habe mich deutlich besser gefühlt und bin sehr zufrieden“, sagt die Stuhrerin. Im November fährt sie nach Indiana und nimmt an den Regionals, einem riesigen Leichtathletik-Event, teil. „Das ist eine große Sache mit vielen starken Läufern“, freut sie sich auf die Herausforderung.

Nach der Cross-Country-Saison geht es in die Halle und auf die Bahn. Dann will sich Jerkovic auf eine Distanz spezialisieren, um in dieser auch in Deutschland an den Start zu gehen. Doch Sport ist nicht alles für Jerkovic, in ihrer Freizeit unternimmt sie auch gerne viel mit Freunden und der Familie: „Mir ist es wichtig, die Zeit zu genießen.“