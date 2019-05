Die Premiere der Veranstaltung in Bremen fand im Jahr 2014 statt. (Anne Werner)

Auf die Plätze, fertig, los! Die sechste Auflage der Laufveranstaltung B2Run ist am Dienstagabend mit einer Rekordbeteiligung gestartet. Mehr als 9200 Läufer aus 500 Unternehmen aus Bremen und umzu zogen durch die Straßen, wie der Veranstalter mitteilte. Im Jahr 2018 waren es noch 8400 und 2017 rund 6800 Teilnehmer. Die Distanz rund ums Weserstadion betrug 6,2 Kilometer. Dabei galt: „Nicht die sportliche Höchstleistung steht im Mittelpunkt, sondern der Spaß an der Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis im Kreise der Kollegen“, sagt die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner, die für den B2Run als Botschafterin fungiert.

Die Premiere der Veranstaltung in Bremen fand im Jahr 2014 statt. Beim diesjährigen Lauf war Saskia Pingpank die schnellste Frau. Sie kam nach 24:02 Minuten ins Ziel. Michael Majewski von der Handelskrankenkasse gewann bei den Männern in einer Zeit von 19:22 Minuten. Das fitteste Unternehmen war Daimler. Die Bremer Niederlassung des Autoherstellers nahm mit mehr als 700 Mitarbeitern am Event teil.