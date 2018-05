(Frank Thomas Koch)

Etwa 8400 Teilnehmer starteten am Dienstagabend bei der B2Run-Firmenlaufmeisterschaft rund um das Bremer Weserstadion – ein Teilnehmerrekord. Angestellte aus 480 Unternehmen hatten sich zu der fünften Auflage des Team-Events angemeldet. Die 6,2 Kilometer lange Strecke führte die Läufer und Walker vom Stadion aus zum Weserwehr und wieder zurück. Das fitteste Unternehmen war in diesem Jahr Airbus mit 362 Teilnehmern. Bei den Frauen siegte Fiona Affeldt von der Oberschule Ronzelenstraße mit einer Zeit von 24:24 Minuten, Sebastian Kohlwes von SG Stern Bremen gewann bei den Männern mit einer Zeit von 19:43 Minuten. Nach dem Lauf feierten die Teilnehmer bei der After-Run-Party am Stadion.