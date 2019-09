Der Katzenöhrchenlauf fand im Rahmen des Langwedeler Marktes statt. (Symbolbild) (Boris Roessler dpa)

Enge Rennen gab es beim Katzenöhrchenlauf, der im Rahmen des Langwedeler Marktes stattgefunden hat. Über die Fünf-Kilometer-Distanz siegte Leenert Wendt in einer Zeit von 18:42 Minuten, dicht gefolgt von Marvin Beneke (18:49). Auf das Duo folgten dann die beiden schnellsten Frauen, ebenfalls in einer Zeit unter 20 Minuten. Sabrina Timmes behielt in 18:58 Minuten die Oberhand gegenüber Jenny Vico (19:39). Justin Kurk (21:31) und Verena Caseus (23:02) komplettierten in der Geschlechterwertung das Sieger-Trio. Auf der neu gestalteten Zehn-Kilometer-Strecke siegte Raol Raoul Dygasin in einer Zeit von 38:49 Minuten vor Daniel Dieckmann (40:00) und Steffen Zacher (41:47). Im eher dünn besetzten Damenfeld gewann über diese Distanz Susanne Meyer in 49:27 Minuten. Auf den weiteren Podestplätzen folgten Rebecaa Hollweg und Stephanie Lipka. Auf der Nordic-Walking-Strecke siegte Sandra Ahrens. Insgesamt waren bei der Laufveranstaltung rund 60 Teilnehmern an den Start gegangen.