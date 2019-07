Anfeuerungsrufe entlang der Strecke spornten die jungen Läuferinnen und Läufer der Menckeschule zusätzlich an. (Christian Kosak)

20 Minuten lang sprinteten die Mädchen und Jungen der Grundschule Menckeschule zum Sponsorenlauf durch die Fußgängerzone der Kirchenstraße. Voller Spannung erwarteten die Schülerinnen und Schüler vorher das Startsignal, das der stellvertretende Bürgermeister Klaus Sass mit einer Startklappe gab. Er lief anschließend selbst einige Runden mit den Kindern. Am Rande der Laufbahn feuerten Eltern und Großeltern, ehrenamtliche Museumsfreunde sowie das Lehrerkollegium die Mädchen und Jungen an.

Vor der St.-Willehadi-Kirche begann der Lauf zugunsten von zwei Hilfsprojekten: Die Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck mit dem Norddeutschen Vogelmuseum und das Projekt „Tierärzte ohne Grenzen“ erhalten den Erlös des Sponsorenlaufs.

Die Schulleiterin der Menckeschule, Anne Kämena, wünschte den kleinen Läuferinnen und Läufern der Klassen eins bis vier viel Kraft und Ausdauer bei ihren Runden zugunsten der beiden Hilfsprojekte. Sie dankte dem Organisator Rolf Matthes aus dem Kollegium, dem Förderverein der Schule, der für Erfrischungen wie Obst und Getränke sorgte, sowie der Stadt für ihre Unterstützung.

217 Mädchen und Jungen gaben alles, um möglichst viele Runden zu laufen. Bei jedem Durchgang erhielten sie einen farbigen Strich auf den Arm. Die Anzahl der Runden entschied später über die Höhe der Spendensumme der Sponsoren. Das waren Eltern, Großeltern oder Nachbarn, die im Vorfeld festgelegt hatten, wie viel sie pro Laufrunde spendieren würden.

Alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre veranstaltet die Menckeschule einen Sponsorenlauf. Hilfsprojekte in Äthiopien, eine ehemalige Partnerschule in Afghanistan oder das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche „Anderland“ profitierten in der Vergangenheit schon von den Läufen der Schulkinder.

Die Spendenempfänger dieses Jahres, Norbert Nowka von der Museumsanlage sowie der Tierarzt Thomas Raschka, der sich für „Tierärzte ohne Grenzen“ engagiert, besuchten vorher die Menckeschule und informierten die Kinder über die Verwendung der Spendengelder. Raschka berichteten von Impfungen für Hütehunde in Kenia durch Tierärzte ohne Grenzen. Es handele sich um einen Schutz für Menschen und Tiere, erfuhren die Kinder.

Die Museumsanlage an der Bördestraße sei zur Fortführung etwa der Mitmachangebote im Vogelmuseum ebenfalls auf Spendengelder angewiesen, sagte Norbert Nowka. Nowka brachte zum Informationstag sehr zur Freude der Kinder eine selbst aufgezogene Eule mit. „Wir besuchen das Museum mit den Kindern regelmäßig“, versicherte die Schulleiterin der Menckeschule ihrem Gast im Gespräch.