War lange verletzt, nähert sich jetzt aber wieder Schritt für Schritt seiner Bestform an: Fisha Werede überzeugte in Hannover über die zehn Kilometer. (Fr)

15 LGKV-Läufer haben das Frühlingswetter zu guten Zeiten beim Berliner Halbmarathon und in Hannover über die volle und halbe Marathondistanz sowie über die zehn Kilometer genutzt. Die stärkste Leistung gelang in Hannover dem Oytener Abiel Hailu, der sich im Halbmarathon als Neunter unter fast 6000 Läufern auf 1:12:22 Stunden verbesserte. Sein Trainingskamerad Fisha Werede kommt derweil nach langer Verletzungspause immer besser in Form. In Hannover steigerte er sich als Siebter unter 2082 Läufern auf der Zehn-Kilometer-Strecke gegenüber seinem kürzlich in Lingen erreichten Ergebnis um zwölf Sekunden (34:31 min).

Die Marathonstrecke bewältigte in Hannover der Thedinghausener Frank Erhadt, der unter 1771 Finishern als 105. der M45-Senioren 3:40:26 Stunden benötigte. Über die Hälfte in Hannover überzeugte der erst seit Kurzem in Achim trainierende Ungar Janos Gulyas auf Rang 64 mit 1:21:52 Stunden. Als 90. der M50-Läufer kam Harm Tietje (Verden) nach 1:36:34 Stunden ins Ziel, Heiko Bergmann (Achim) war nach 1:45:00 Stunden 166. der M50-Senioren. M60-Läufer Gerd Ranke (Cluvenhagen) wurde in 1:45:55 Stunden 29. seiner Altersklasse. In der Frauenwertung W50 kamen Jutta Mohrmann (Cluvenhagen, 2:04:40 Std.) und Manuela Jaschinski (Verden, 2:09:22 Std.) auf die Plätze 109 und 136.

Beim Berliner Halbmarathon mit 17 191 Männern und 11 263 Frauen im Ziel gelang Sophie-Marie Kohlhase (Verden, 1:36:49 Std.) auf Rang 273 eine starke Premiere über die 21,0975 Kilometer. Unterstützt wurde sie dabei von Moritz Schaller (Verden), der mit der gleichen Zeit Rang 2299 bei den Männern belegte. Sein Bruder Josef platzierte sich mit der Zeit von 1:32:32 Stunden auf Rang 1546. M55-Läufer Björn Diering (Verden, 1:54:17 Std.) landete auf Platz 7530. Auf Rang 479 der Frauenwertung wurde die Verdenerin Melanie Noack 103. der W35-Läuferinnen (1:41:40 Std.), Sonja Prüser (Verden) benötigte 1:54:22 Stunden und wurde damit 203. der W45-Seniorinnen.