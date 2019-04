Mit 26.792 Startern haben die Verantwortlichen des Hannover-Marathon einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen können. (Peter Steffen /dpa)

Mit 26.792 Startern haben die Verantwortlichen des Hannover-Marathon einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnet. Auch einige Läufer der SG akquinet Lemwerder ließen sich von den rund 250.000 Zuschauern an der Strecke anfeuern. Allein beim Halbmarathon überquerten 5582 Männer und 2978 Frauen die Ziellinie. „Damit lassen sich die sehr guten Platzierungen unserer Läufer über diese Distanz besser einordnen“, sagte Lemwerders Trainer Karl Spieler.

Um an einem solchen Tag eine Bestzeit abzuliefern, müssten alle Faktoren wie die Strecke, das Wetter sowie die mentale und körperliche Verfassung stimmen, so Spieler. Sein Schützling Jan Knutzen stellte bereits nach acht Kilometern fest, dass er bis dahin schon viel investieren musste, um in der Verfolgergruppe zu bleiben. Das Tempo hätten seine Trainingspartner, Dustin Karsch und Nicolai Riechers (Osnabrücker TB) gemacht. Bei Kilometer 18 musste Knutzen dann auch beide ziehen lassen. Sein Ziel, die magischen 1:10 Stunden zu unterbieten, erreichte er (1:09:58). Der 29-Jährige wurde Fünfter der Gesamtwertung und Erster bei den Männern M30. „Es war aber nicht mein Tag“, so Knutzen. Um unter 1:09 Stunden zu bleiben, hätte er nach zehn Kilometern einer Temposteigerung auf dem zweiten Streckenabschnitt hinlegen müssen.

Lemwerders Yonas Abadi und Brhane Tsegay gingen ihr Rennen hingegen nach Plan an. „Yonas zeigte sich in einer sehr guten Form“, sagte Spieler. Dies habe bis Kilometer 15 auch auf Tsegay zugetroffen. „Aber danach plagten Brhane Atemprobleme“, berichtete Spieler.

Yonas Abadi war voll konzentriert

Mit seiner Zeit von 1:15:53 Stunden und dem 18. Platz im Gesamtklassement war Tsegay am Ende auch nicht einverstanden. „Voll konzentriert zeigte sich bei diesem Lauf aber Yonas Abadi“, betonte Spieler. Auf der Zielgeraden habe der Laufstiel des Eritreers auch noch recht locker gewirkt. „Auch konnte Yonas nach dem Blick auf die Zeituhr das Tempo auf den letzten 500 Metern noch einmal beschleunigen“, sagte Spieler. Seine 1:12:52 Stunden und Rang elf in der Gesamtwertung verbuchte der Afrikaner als Erfolg. Abadi offenbarte einen konstanten Rennverlauf. An der Seite von Jan Knutzen und Brhane Tsegay bejubelte Abadi so in einer Gesamtzeit von 3:38:43 Stunden den ersten Platz in der Teamwertung.

Stark waren auch die Ergebnisse der Fußballer unter den SGaL-Aktiven. So belegte Torsten Bruns in guten 1:35:00 Stunden den 50. Rang bei den Männern M40. Etwas schwerer tat sich hingegen Hauke Steenken bei seinem ersten Halbmarathon. „Ab Kilometer 15 wurde es für mich ein schweres Rennen. Aber die Atmosphäre hat mich zum Durchhalten motiviert. So wurde der Lauf dennoch ein großes Erlebnis für mich“, so Steenken. In der Männer-Hauptklasse nahm dieser in 1:42:09 Stunde den 206. Platz ein. Heiko Fellendorf fand sich bei seinem Halbmarathon-Comeback mit 2:03:47 auf Position 491 der Männer M50 wieder. Thomas Sudbrink kam auf Platz 463 der Männer M45 ins Ziel (2:07:50).

Torsten Bruns, Hauke Steenken und Heiko Fellendorf rangierten in der Mannschaft in insgesamt 5:20:56 Stunden auf Platz 145. Sarah Bruns freute sich über Position 90 (1:03:05/Frauen W35). Auch zwei Sportler des Lauftreffs des TV Schwanewede waren mit von der Partie. Während Fabian Grebesich Platz 474 (Männer M30) beanspruchte (1:57:02), wurde Jens Greulich 124. (1:43:04 /Männer M45).