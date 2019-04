Noch halten Brhane Tsegay (links) und Filimon Gezae (rechts) Anschluss zum späteren Sieger Sebastian Kohlwes. (Christian Kosak)

Beim 34. Vegesacker Citylauf der LG Bremen-Nord gingen die Siegesserien von Anita Cordes und Brhane Tsegay unerwartet zu Ende. Mit den nachgemeldeten Alina Reich und Sebastian Kohlwes trugen sich zwei Neue in die Siegerliste des Hauptrennens ein, den EC Heidlerchenstraßen-Lauf über zehn Kilometer. Bei lockerer Bewölkung und Temperaturen an die 20 Grad bestätigte sich somit die Vermutung von Organisator Torsten Naue, dass bei gutem Laufwetter noch weitere schnelle Läufer den Weg nach Vegesack finden könnten.

Nachdem Sebastian Kohlwes vor Ort seine Nachmeldung abgegeben hatte, war für die anderen Teilnehmer klar, dass der Sieg nur über den Langstreckler der LC Hansa Stuhr geht. Sebastian Kohlwes setzte sich nach dem gemeinsamen Start der Fünf- und Zehn-Kilometer-Rennen in der Reeder-Bischoff-Straße auch direkt an die Spitze.

Filimon Gezae und Brhane Tsegay können nichts ausrichten

Nach einer sehr schnellen Auftaktrunde in 7:17 Minuten für die 2,5 Kilometer war die Vorentscheidung bereits gefallen. Da konnten der couragierte Filimon Gezae im Trikot der LG Bremen-Nord sowie Brhane Tsegay von der SG akquinet Lemwerder nichts ausrichten. Der Sieger der vergangenen drei Jahre bekam von seinem Coach Karl Spieler vor dem Rennen zwar noch den Hinweis, vorne dranzubleiben, aber das Tempo war einfach zu hoch.

Mit der Topzeit von 30:39 Minuten erzielte Sebastian Kohlwes ohne vorherige Streckenkenntnis die beste 10-Kilometer-Zeit in Vegesack seit 25 Jahren. „Die Runde ist anstrengend, an den Stufen geht es schon ziemlich hoch. Durch die engen Gassen und auch an der Weser längs ist es aber schön zu laufen, es ist sehr familiär hier“, lobte Sebastian Kohlwes nach seiner Premiere.

Hinter den Spitzenläufer aus Stuhr kam Filimon Gezae mit der ebenfalls noch starken Zeit von 32:47 Minuten auf den zweiten Platz. Für Brhane Tsegay blieb in 33:43 Minuten diesmal der dritte Platz auf dem Podium über. Moritz Bätge, der zweite Nordbremer, folgte auf den vierten Platz mit 34:05 Minuten.

Nachgemeldete Alina Reich setzt sich durch

Bei den Frauen gingen die ersten beiden Plätze im Hauptrennen an nachgemeldete Läuferinnen. Alina Reich aus Ritterhude setzte sich in 40:14 Minuten deutlich gegen Deike Burkhardt (42:25) aus Westerstede durch. Die Siegerin der vergangenen vier Jahre, Anita Cordes von der SG akquinet Lemwerder, musste sich an ihrem 42. Geburtstag geschlagen geben. „Es war klar, dass die Serie irgendwann ein Ende hat“, nahm Anita Cordes ihren dritten Gesamtplatz (43:19) gelassen hin. Vierte wurde Maren Punke (46:23 Min.) von der LG Bremen-Nord.

Über die fünf Kilometer sorgten Christian Pundt und seine Söhne Paul und Eddie für ein Novum. Gleich die ersten drei Gesamtplätze im Optik-Pieke-Lauf blieben in der Familie. Paul Pundt setzte sich mit 17:26 Minuten im internen Dreikampf gegen seinen Vater Christian und seinen Bruder Eddie (beide 17:53) durch. Den Erfolg für die LG Bremen-Nord komplettierte der Jugendliche Moritz Marciniak (18:10) auf Platz vier.

In der Frauenklasse über zwei Cityrunden ging der Sieg durch Klara Zidlicky (20:19) ebenfalls an die LG Bremen-Nord. Ihre Vereinskollegin Maren Huckschlag kam als Gesamtvierte auf eine Zeit von 23:10 Minuten vor Bente Hoffmann (23:54 Min.) von der SG Marßel.

Citylauf verzeichnet wieder mehr Teilnehmer

Eine eindrucksvolle Leistung zeigte der schnellste Nachwuchsläufer, Peter Rothaupt (TV Schwanewede), im Schülerrennen über die Cityrunde. Auf den 2,5 Kilometern lief er mit 8:27 Minuten einen Vorsprung von 1:32 Minuten heraus. Deutlich enger war es bei den Schülerinnen. Michelle Schlegel von der SG Marßel lag nach 10:40 Minuten 18 Sekunden vor Deborah Ezuruike von der LG Bremen-Nord.

Von den 16 Pokalen für die Gewinner der einzelnen Schülerklassen gingen sechs an die SG Marßel und vier an die LG Bremen-Nord. Nach über 80 erfolgten Nachmeldungen verzeichnete der 34. Vegesacker Citylauf mit insgesamt 275 kleinen und großen Läufern wieder steigende Teilnehmerzahlen. Dies galt auch für den Krümellauf über 400 Metern mit 25 Kindern.

Passanten nahmen keine Rücksicht auf die Läufer

Trotz bester Witterung, reger Resonanz und schneller Siegerzeiten gab es einen Grund zum Klagen. Stefan Ziegler, der zusammen mit Lutz Beyer auf dem Rad die Läuferfelder anführte, ärgerte das Verhalten einiger Passanten in Vegesack: „Einige stellten sich uns sogar absichtlich in den Weg.“

Torsten Naue, Mitorganisator und Teilnehmer seit 34 Jahren, schilderte es ähnlich: „Die Leute nahmen keine Rücksicht auf die Läufer. So eine Ignoranz gab es früher nicht, da blieben noch viele stehen, klatschten und feuerten uns an.“ Für Adolf Weigelt aus der Altersklasse M 80 ging der Sturz über einen Jungen zum Glück glimpflich aus. Nach über 69 Minuten erreichte er weitgehend unversehrt das Ziel am Botschafter-Duckwitz-Platz.

Interesse am Laufen? Hier geht es zu unseren neuen Lauf-Gruppe auf Facebook.

Die Ergebnisse im Überblick

EC Heidlerchenstraßen-Lauf über 10 Kilometer Gesamteinlauf Männer: 1. Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) 30:39 Minuten; 2. Filimon Gezae (LG Bremen-Nord) 32:47; 3. Brhane Tsegay (SG akquinet Lemwerder) 33:43; 4. Moritz Bätge (LG Bremen-Nord) 34:05; 5. Thorsten Unruh (TSV Ihlienworth) 35:50; Altersklassen-Sieger: M20: Filimon Gezae (LG Bremen-Nord) 32:47; M30: Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) 30:39; M35: Jens Borchers 41:21; M40: Jens Wartenberg (VSK Osterholz Triathlon) 39:34; M45: Sven Bengelsdorff (Triathlöwen Bremen) 39:34; M50: Torsten Naue (LG Bremen-Nord) 39:07; M55: Ralf Utermöhle (SG Platjenwerbe) 46:07; M60: Siegmar Zedler (SG Marßel) 48:20; M65: Erwin Delicat (TSV Bassum) 55:38; M70: Ottmar Krauß (Bremer Skiclub) 51:32; M75: Heinz Blania (AOK Halbmarathon-Team) 56:59; M80: Adolf Weigelt 1:09:04 Stunden

Gesamteinlauf Frauen: 1. Alina Reich (TuS Ritterhude) 40:14; 2. Deike Burkhardt (Westerstede) 42:25; 3. Anita Cordes (SG akquinet Lemwerder) 43:19; 4. Maren Punke (LG Bremen-Nord) 46:23; 5. Jodi Szarko 49:56; Altersklassen-Siegerinnen: W20: Alina Reich (TuS Ritterhude) 40:14; W30: Jacqueline Supe 55:39; W35: Maren Punke (LG Bremen-Nord) 46:23; W40: Anita Cordes (SG akquinet Lemwerder) 43:19; W45: Christine Koch 52:40; W55: Anne Schwanemann (TSV Ihlienworth) 55:59

Optik-Pieke-Lauf über 5 Kilometer Gesamteinlauf Männer: 1. Paul Pundt (LG Bremen-Nord) 17:26; 2. Christian Pundt (LG Bremen-Nord) 17:53; 3. Eddie Pundt (LG Bremen-Nord) 17:53; 4. Moritz Marciniak (LG Bremen-Nord) 18:10; 5. Thomas Langhorst (LG Buntentor) 18:56; Altersklassen-Sieger: JU14: Julien Knorre 22:35; JU18: Moritz Marciniak (LG Bremen-Nord) 18:10; JU20: Eddie Pundt (LG Bremen-Nord) 17:53; M20: Paul Pundt (LG Bremen-Nord) 17:26; M30: Sebastian Groll 27:30; M35: Björn Steinmetz 22:37; M40: Lukas Bätjer 19:59; M45: Frank Beier (LT TV Schwanewede) 22:28; M50: Christian Pundt (LG Bremen-Nord) 17:53; M55: Dieter Kreuzer (Eintracht Delmenhorst) 19:56; M60: Wolfgang Boinowitz 23:07; M65: Bernd Göppert (LG Kehdingen) 22:41; M70: Udo Tiedtke (LG Kehdingen) 31:38; M80: Hans Presch (LG Bremen-Nord) 31:13; Gesamteinlauf Frauen: 1. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 20:19 Min.; 2. Birgit Friedrich (LG Kehdingen) 21:25; 3. Jennifer Lange (ATS Buntentor) 22:33; 4. Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:10; 5. Bente Hoffmann (SG Marßel) 23:54; Altersklassen-Siegerinnen: JU18: Bente Hoffmann (SG Marßel) 23:54; JU20: Myriam Lasaj (LG Bremen-Nord) 31:10; W20: Anna Oja 25:41; W30: Lisa Gunkel 24:06; W35: Ivonne Wartenberg 24:08; W40: Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 20:19; W45: Heike Behrens (SSV Gristede) 24:47; W50: Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:10; W55: Birgit Friedrich (LG Kehdingen) 21:25; W60: Angelika Hartwig (BLT BTV 1877) 25:13; W65: Elke Leppin 39:17; W70: Marlene Reglin (OSC Bremerhaven) 48:44

Edeka-Damerow-Lauf über 2,5 Kilometer Gesamteinlauf Jungen: 1. Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 8:27; 2. Tom Stephan (TV Lilienthal) 9:59; 3. Finn Sperling (TV Schwanewede) 10:40; 4. Malte Janßen-Weets (LG Bremen-Nord) 10:48; 5. Gurmesa Bürger (LG Bremen-Nord) 10:58. Altersklassen-Sieger: M8: Max Gerhard 12:47; M9: Louis Hoppe (SG Platjenwerbe) 11:08; M10: Lasse Oelschläger (SG Marßel) 11:09; M11: Tom Stephan (TV Lilienthal) 9:59; M12: Malte Janßen-Weets (LG Bremen-Nord) 10:48; M13: Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 8:27; M14: Gurmesa Bürger (LG Bremen-Nord) 10:58; Gesamteinlauf Mädchen: 1. Michelle Schlegel (SG Marßel) 10:40; 2. Deborah Ezuruike (LG Bremen-Nord) 10:58; 3. Lara Marie Lindemann (TV Lilienthal) 11:00; 4. Franka Zidlicky (SG Marßel) 11:06; 5. Annika Sajnog (SG Marßel) 11:06; Altersklassen-Siegerinnen: W8: Charlotte Weidmann (SG Marßel) 13:47; W9: Jonna Breternitz (SG Marßel) 11:13; W10: Lara Marie Lindemann (TV Lilienthal) 11:00; W11: Pia Welker (LG Bremen-Nord) 11:57; W12: Anna Sophie Hüser (SG Marßel) 11:13; W13: Michelle Schlegel (SG Marßel) 10:40; W14: Deborah Ezuruike (LG Bremen-Nord) 10:58; W15: Franka Zidlicky (SG Marßel) 11:06