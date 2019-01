Und auf geht's! Im Bürgerpark wurde bei Nässe und Kälte die 39. Winterlaufserie eröffnet. Sieger waren Sebastian Kohlwes und Sabrina Timmes. Weitere Läufe folgen im Februar und im März. (Kuhaupt)

Der Nieselregen am Morgen dürfte einige Laufbegeisterte im letzten Moment abgehalten haben, sich am traditionellen Start des Bremer Laufjahres zu beteiligen. So passierten exakt 1045 Finisher die Ziellinie beim ersten Lauf der 39. AOK-Winterlaufserie im Bürgerpark, die vom Marathon-Club Bremen ausgerichtet wird. Zum zweiten Mal übrigens auf der neuen Strecke mit Start und Ziel in der Nähe der Minigolfanlage und des Cafés Emma am See mitten im Park und nicht mehr wie früher am Marcusbrunnen.

Unter dem Motto „Warmlaufen!“ hatte der Veranstalter um Utz Bertschy vom Sportgeschäft Sport Ziel mit mehr als 1200 Läuferinnen und Läufern gerechnet, die den kühlen, windigen und feuchten Bedingungen trotzen sollten. Dennoch ist die Tatsache, dass erneut die 1000er-Marke geknackt wurde, eine Erfolgsmeldung. „Die Winterlaufserie ist und bleibt die beliebteste Volkslauf-Veranstaltung in Bremen neben dem SWB-Marathon“, darf Utz Bertschy mit Fug und Recht behaupten, soweit man die Teilnehmerzahlen und ihre jährliche Konstanz betrachtet. Denn seit Übernahme der Veranstalterrolle durch den Marathon-Club bewegen sich diese durchweg um die magische 1000er-Grenze, während in den Anfängen noch Zulassungs-Beschränkungen nach oben wegen der Zeiterfassung in Kauf genommen werden mussten.

Bei dem ersten Rennen der dreiteiligen Serie standen Distanzen von fünf oder exakt 10,4 Kilometern zur Auswahl, bei den Folgeterminen können die Strecken dann ausgedehnt werden. Am 3. Februar können zusätzlich auch die 15 Kilometer und am 3. März die 20 Kilometer gelaufen werden. Im Vorjahr siegte in der „Großen Serie“ über zehn, 15 und 20 Kilometer bei den Männern Sebastian Kohlwes, damals noch im Trikot des ATS Buntentor. Mittlerweile ist Kohlwes wieder zu seinem Heimatverein LC Hansa Stuhr zurückgewechselt, von seiner Schnelligkeit hat er jedoch nichts eingebüßt. Der Titelverteidiger distanzierte in 33:38 Minuten über die zwei aufgeweichten Bürgerpark-Runden seinen Verfolger Abiel Hailu von der LG Kreis Verden um ganze 51 Sekunden. Als Dritter folgte Moritz Bätge von der LG Bremen-Nord in 36:09 Minuten schon mit gehörigem Abstand.

Bei den Frauen musste die Gesamtsiegerin der „Großen Serie“ aus 2018, Jenny Vico vom TB Uphusen, einer Läuferin den Vortritt lassen. Sabrina Timmes vom TuS Varrel war in 41:21 Minuten die schnellste Zehn-Kilometer-Läuferin vor Jenny Vico in 43:53 Minuten und Antje Günthner (LSF Oldenburg) in 44:22 Minuten. Meist werden die Serienwertungen aber erst im zweiten oder dritten Lauf entschieden. Über fünf Kilometer war der Jugendliche Alexander Ahlers in 19:45 Minuten klar schnellster Athlet vor Dean Müller aus Delmenhorst in 21:46 Minuten. Lena Schröder lief in 20:59 einen satten Vorsprung vor Rebekka Gerdes (VfL Wolfsburg; 23:03) in der Frauenkonkurrenz heraus. Weitere Informationen zu den Läufen im Februar und März gibt es unter www.sport-ziel.de.