Sebastian Kohlwes hat den 29. Sandberg-Crosslauf erfolgreich absolviert. (Christiane Golenia)

Das gewohnte Bild an der Spitze bot sich den Aktiven beim 29. Sandberg-Crosslauf in der Nähe des Golfplatzes in Syke-Barrien. Sebastian Kohlwes vom ATS Buntentor gewann über die 10.250-Meter-Distanz in 34:10 überlegen mit mehr als drei Minuten Vorsprung vor einem Trio der LG Bremen-Nord mit Simon Ernst (37:17), Moritz Bätge (37:26) und Filimon Gezae (37:28). Die Nordbremer sicherten sich damit auf den sechs Runden auch den erneuten Tagessieg der Mannschaften auf der Langstrecke vor der Vertretung des ATS Buntentor mit Sebastian Kohlwes, Andrés Gier (40:40) und Gerrit Lubitz (42:15).

Dem Team der LG Bremen-Nord reicht nun beim abschließenden 37. Country-Lauf Halbmarathon in Syke am Sonntag, 16. Dezember, bereits ein zweiter Rang zum Gesamtsieg des Syke-Weyher-Cross-Fünfers 2018. Harald Dittberner vom ATS Buntentor gewann die Altersklassenwertung in der M70 in 50:45 Minuten. Auf der Mittelstrecke über 3400 Meter belegte Felix Simon von den Triathlöwen Bremen mit 12:20 Minuten Platz zwei hinter Sean Hahnefeldt vom TSV Otterndorf in 11:34 Minuten. Marc Krensellack vom ATS Buntentor wurde auf der Mittelstrecke Dritter der Männer-Hauptklasse und Gesamt-Siebter in 13:08 Minuten.