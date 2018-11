Christian Siedlitzki schaffte den Sieg in seiner Altersklasse M50. (fr)

Bei dem ersten von insgesamt fünf Läufen verbuchte der Armsener in Diensten des LAV Verden gleich den Sieg in seiner Altersklasse M50 und den zehnten Rang in der Gesamtwertung.

Mit über 200 weiteren Läufern nahm es Siedlitzki beim Friedeholz-Cross in Syke auf. Drei Runden á 3500 Meter galt es zu absolvieren. Das Rundenprofil, ein bergauf und -ab, forderte den Athleten einiges ab. Vorne weg bildete sich schnell eine Sechsergruppe um Sebastian Kohlwes (ATS Buntentor Bremen), der zurzeit in einer eigenen Liga läuft. Er siegte überlegen in einer Zeit von 33,21 Minuten. Zweiter wurde Simon Ernst (34,26 min) gefolgt von Fillcon Gezae (36,41 min) und Moritz Bädge (36,44 min). Dahinter blieb es lange Zeit spannend. Siedlitzki konnte das Tempo vom frischgebackenen Oldenburg-Marathon-Sieger Mario Lawendel und dem Zweitplatzierten des Bremer Marathons, Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr), zunächst mitgehen. In Runde zwei musste der Armsener jedoch abreißen lassen. Schlussendlich überquerte Siedlitzki nach den 10,5 Kilometern die Ziellinie mit einer Zeit von 38,48 Minuten, die er selbst als beachtlich einstufte. Mit dieser Leistung verwies er seinen ärgsten Verfolger in seiner Altersklasse um fast zwei Minuten auf den zweiten Rang – Stephan Doodeman(LC Hansa Stuhr/40,41 min).

Der zweite Lauf der Cross-Serie findet am 12. November in Kirchweyhe statt.