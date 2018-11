Christian Siedlitzki wusste in Uelzen einmal mehr zu überzeugen. (fr)

Christian Siedlitzki hat sich jetzt einem letzten Formtest vor der Duathlon- und Aquathlon-Weltmeisterschaft unterzogen, die in zwei Wochen in Dänemark ansteht. Der Armsener startete am Wochenende beim Triathlon am Oldenstädter See in Uelzen. Für Siedlitzki war es der fünfte Wettbewerb in den vergangenen fünf Wochen. Mit seinem Abschneiden in Uelzen sei er zufrieden gewesen. Vor dem Saisonhöhepunkt in Skandinavien sei er in guter Form, teilte der gebürtige Österreicher mit.

Christian Siedlitzki ging in Uelzen die Sprintstrecke an. Sprich: Der Armsener musste bei dem Triathlon 500 Meter schwimmen, 24 Kilometer Fahrrad fahren und zum Abschluss fünf Kilometer laufen. "Aufgrund der kühlen Temperaturen der letzten Tage litt auch die Wassertemperatur", sagte Siedlitzki. Bei einer Wassertemperatur von 18 Grad durften die Athleten Neoprenanzüge beim Schwimmen tragen. "Die meisten waren darüber sehr erleichtert, denn auch die Außentemperatur beim Start war mit 14 Grad mager. Dazu gesellte sich noch leichter Nieselregen, der zu besonderer Vorsicht auf der Radstrecke aufforderte", berichtete Siedlitzki.

Als Dritter aus dem Wasser

Beim Schwimmen wusste der Armsener zu überzeugen. Er absolvierte die Strecke in 7:32 Minuten und stieg als Dritter aus dem Wasser. Danach ging es für die Triathleten aufs Fahrrad. "Der Radkurs führte rund um Uelzen. Aufgrund der vielen Starter und zum Teil einspurigen Fahrbahn kam es zu vielen heiklen Überholmanövern, die aber alle glimpflich ausgingen", sagte Christian Siedlitzki, der gemeinsam mit Tobias Bengfort (Hannover 96) gut unterwegs war. Der Hannoveraner setzte sich im Laufe des Rennens leicht ab, Siedlitzki wechselte als Zweiter auf die Laufstrecke. Trotz aller Bemühungen und der zweitbesten Laufzeit verbesserte er sich aber nicht mehr und überquerte nach 1:07:18 Stunde die Ziellinie. Sieger wurde Tobias Bengfort (1:06:15 std). "Den Unterschied machten die um eine Minute bessere Radzeit und vielleicht auch die 23 Jahre Altersunterschied aus", meinte Siedlitzki. "Jetzt heißt es für mich, Kräfte sammeln und kompensieren, damit ich bei der WM in Dänemark wieder frisch an den Start gehen kann."