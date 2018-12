Kurzentschlossene können sich am 30. Dezember nachmelden- (Boris Roessler/dpa)

Silvesterläufe haben mittlerweile Konjunktur. So nahmen bereits 2017 über 500 Läuferinnen und Läufer bei der Premiere des Silvesterlaufes in Bremen teil, nun findet am letzten Tag des Jahres 2018 die zweite Auflage durch die Pauliner Marsch statt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von „bremenRAcing“, einer jungen Laufsport-Agentur. Sie hat in diesem Jahr bereits den 2. Bremer Brückenlauf sowie die Premiere des Hindernis-Trails Crow Mountain Survival beim ATS Buntentor organisiert.

Der Volkslauf führt über einen Rundkurs mit Start- und Zielbereich beim „Paulaner’s im Wehrschloss“ über vermessene und damit bestenlistenreife fünf oder zehn Kilometer. In beiden Läufen können auch Nordic Walking-Teilnehmer starten. Der Startschuss für alle Läufe ist um 13 Uhr. Kurzentschlossene können sich am 30. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr sowie am Veranstaltungstag zwischen 11 und 12.30 Uhr im „Paulaner's im Wehrschloss“ im Raum Salettl nachmelden, wo auch die Startunterlagen abgeholt werden können. Informationen im Internet auf der Seite silvesterlauf-bremen.de.