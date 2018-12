Am 31. Dezember von 13 bis 15 Uhr findet der 2. Silvesterlauf in Bremen statt. Los geht es am Weserwehr und entlang am Hastedter Osterdeich über den Osterdeich, durch die Pauliner Marsch und an der Wehrpromenade an der Weser wieder zurück zum Weserwehr. Die Runde ist fünf Kilometer lang.

Es gibt auch eine zehn-Kilometer-Distanz, dafür absolviert man die Runde ein zweites Mal.

Läuferinnen und Läufer, die einen von fünf Freistarts gewinnen wollen, schreiben bitte eine Mail mit ihrem vollständigen Namen und der gewünschten Distanz bis Sonntag, 16. Dezember, 12 Uhr, an gewinnspiele(at)weser-kurier.de.

Teilnahmebedingungen

