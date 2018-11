Simon Ernst ist den Frankfurt-Marathon in einer starken Zeit gelaufen. (Christiane Golenia)

Bei der international top besetzten Veranstaltung fand der Nordbremer die richtige Laufgruppe um die schnellste deutsche Läuferin Katherina Heinig (2:29:53 Stunden) und ihren Tempomachern.

Bis Kilometer 35 hielt sich Simon Ernst in dieser Gruppe auf und war damit vor dem böigen Wind in den Hochhausschluchten geschützt. Die letzte Tempoverschärfung konnte er dann allerdings nicht mehr mitgehen und lief nach 2:32:34 Stunden durchs Ziel in der Frankfurter Festhalle. Mit seiner neuen persönlichen Bestzeit landete er unter den deutschen Startern auf Rang 13. Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius musste sich angesichts der schwierigen Bedingungen mit 2:11:45 Stunden begnügen.

Zur Halbzeit hatte es für Simon Ernst bei 1:14 Stunden sogar noch nach einer Zeit unterhalb der Marke von 2:30 Stunden ausgesehen. Doch auch so verwies er den bisher schnellsten Bremer Sebastian Kohlwes (2:46:45) von der LG Buntentor auf den zweiten Platz der Bremer Rangliste. Für Simon Ernst war es nach seiner persönlichen Halbmarathon-Bestzeit von 1:10:01 Stunden beim Bremen-Marathon die zweite sehr starke Ausdauerleistung innerhalb von drei Wochen. (mde)