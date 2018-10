Idylle und Action – die Strecke des ersten Syker Hachelaufs wird beides bereithalten. Das hat sich jetzt anlässlich einer Pressekonferenz herausgestellt. Die Organisatoren des Sportevents – das sind neben Folke Harries noch Carsten Dickhut, Bastian Wehausen, Melanie Meyer und Johannes Keese – freuten sich, nun endlich neue Informationen zum Streckenverlauf und zur Internetseite mitteilen zu können.

Für jeden eine Strecke dabei

Folke Harries und Carsten Dickhut – das sind die Ideengeber des Projekts. Ihnen war es wichtig, eine Laufstrecke zu schaffen, die für jede Läuferin und jeden Läufer machbar ist. „Es ist ganz klar ein Volkslauf“, sagen sie unisono. „Wir möchten Leute, die einfach Lust haben zum Mitmachen bewegen“, fügen sie hinzu. Daher hat man sich bewusst für kurze Strecken entschieden. „Einfach, damit das Training kein riesiger Akt ist“, klärt Harries auf. Es gibt eine 900-Meter-, 2,5-Kilometer-, Fünf-Kilometer oder eine Zehn-Kilometer-Distanz. Kindern traut das Orga-Team die 900 Meter zu. Der 2,5 Kilometer lange Kurs ist für Jugendliche der Jahrgänge 2002 bis 2008 konzipiert. „Erwachsene dürften entweder fünf oder zehn Kilometer schaffen“, meint er. Jugendliche könnten selbstverständlich auch bei den Strecken mitlaufen, wenn sie denn wollen.

„Kinder stehen für uns ganz klar im Fokus“, so Folke Harries. Die bekämen nach Zieleinlauf definitiv eine Medaille und eine Urkunde. Für den Kontakt zu den jungen Athleten ist der Syker Gymnasiallehrer Bastian Wehausen zuständig. „Ich habe schon mehr als 100 Schulen angesprochen. Unser Radius erstreckt sich von Nienburg bis nach Lilienthal“, zeigt Wehausen auf. Und das Interesse sei so groß, dass bereits auch Fachsportleiter persönlich auf ihn zugekommen seien. „Ja, das Konzept trägt gut“, sind sich auch die anderen Organisatoren einig. Und über die Schüler entstehe auch der Kontakt zu den Eltern, die dann vielleicht auch Lust bekommen mitzumachen oder eben nur anzufeuern. „Wir wollen einfach ein Event für Syke, das Pepp an die Hache bringt und damit zusammenschweißt.“ Zum Beispiel als Betrieb dabei zu sein und gemeinsam zu trainieren, das sei doch auch eine Idee.

Tour schon mal ablaufen

Die Tour könnte man ab jetzt jedenfalls schon mal ablaufen. Start und Zielpunkt ist die Kreuzung Hauptstraße/Mühlendamm/Schloßweide vor dem Kreishaus (siehe Grafik). Rund um den Mühlenteich und an der Hache werde es idyllische Passagen geben. Richtung Volksbank geht es über die Hachebrücke. Und beim Schuhhaus Kastner geht es für die Läuferinnen und Läufer auf die Hauptstraße. Es geht weiter auf die Straße An der Weide und auf den Grevenweg sowie die Louise-Chevalier-Straße. Dort kreuzen die Teilnehmer wieder die Hauptstraße, wo sie spätestens von Familien und Freunden mit Jubelrufen begleitet einen letzten Sprint einlegen können.

Was sich das Veranstalter-Team jetzt noch wünscht, sind weitere Sponsoren. „Wir haben schon konkrete Zusagen, doch wir benötigen noch mehr Unterstützung, um einen professionellen Lauf zu etablieren.“ Zudem möchten sie laut Harries auch gastronomische Angebote zum Verweilen anbieten. Firmen, die schon Impulse haben, wie sie sich einbringen möchten, können sich mit dem Hachelauf-Team darüber austauschen. Die E-Mailadresse hierfür lautet: info@syker-hachelauf.de.

Auf der Homepage www.syker-hachelauf.de finden Motivierte alles, was sie über Sykes ersten Hachelauf wissen müssen. „Hier stehen die Parkmöglichkeiten und später auch die Sponsoren.“ Ab Januar 2019 sei dann auch die Anmeldung online über diese Adresse möglich.