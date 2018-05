Teilnehmer des Sportscheck Runs in den dazu passenden T-Shirts (emsn.de/Nils Jelly Woratschka)

Am Freitagabend fand in Bremen der sechste Sportscheck-Run - auch Nachtlauf genannt - in Bremen statt. Um 20 Uhr starteten die Teilnehmer in den Kategorien 1,7 Kilometer Kids Run, 5 Kilometer Run, 10 Kilometer Run und 10 Kilometer Speed Run. Anmelden konnte sich Gruppen und Einzelteilnehmer.

Beim Run über fünf und zehn Kilometer haben folgende Teilnehmer gewonnen:

5 Kilometer Run: Jakob Günther / Sandra Sahlmann

10 Kilometer Run: Haftom Weldaj / Jasmin Süykers

Wer seine eigene oder die Platzierung von anderen Teilnehmern anschauen möchte, kann das gerne hier machen. Und wir haben dazu noch ein schönes Video von der Veranstaltung für euch:

Und wer sich selbst beim Laufen und Sporttreiben unbedingt genauer anschauen möchte, kann in unseren Fotos stöbern. (hee)