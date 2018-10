Der Marathon-Gewinner Jan Knutzen im Ziel. (FR)

Wahrscheinlich dauert es keine zweieinhalb Stunden. Schneller als 2:30 h. Ist auch schon wieder sechs Jahre her, dass das beim Bremen-Marathon mal jemand geschafft hat. Jan Knutzen aus Varel will das schaffen. Er ist gut vorbereitet. Er ist gut drauf. Er will gewinnen am Sonntag. In diesem Jahr hat er sich schon wieder verbessert. 2:25:36 Stunden hat er Ende April in Düsseldorf gebraucht für die 42,195 Kilometer, damit ist er immerhin 15. der Deutschen Meisterschaften geworden. Niemand hat mit einer schnelleren Zeit gemeldet für den diesjährigen Bremen-Marathon.

Jan Knutzen von der SG akquinet Lemwerder, Jahrgang 1989, ist wirklich ein toller Athlet. Es fällt jedenfalls schwer, sich eine andere Beschreibung vorzustellen, wenn man sich ihn von seinem Trainer Karl Spieler beschreiben lässt. „Der ist schon phänomenal, der Bursche“, sagt Spieler, „ich würde ihm als Mensch viele Superlative geben.“ Spieler, den man wohl als alten Haudegen in der Laufszene bezeichnen darf, kommt im Gespräch schnell ins Schwärmen. Er schwärmt davon, wie diszipliniert dieser Bursche in Training und Lebensweise sei. Wie mündig der sei. Wie er in seinen Körper hineinhören könne, wie er sich steuern, das ganze Rennen lesen könne. „Das ist ein Uhrwerk, das brauchst du nur noch aufzuziehen“, sagt Spieler.

Wow. Das Wow wird nicht kleiner, wenn man sich daraufhin den Weg erzählen lässt, den Jan Knutzen zurückgelegt hat, bis da sowas wie diese 2:25:36 auf der Anzeige stand. Knutzen sagt: „Ein langer Weg.“ Er begann vor einem knappen Jahrzehnt, und er begann an einem Punkt, der zukünftige Marathon-Zeiten auf gehobenem Niveau weitgehend ausschloss. Döner, Pizza, McDonald's. Ordentlich Party, ordentlich Alkohol. Jan Knutzen war um die 20, er war 1,77 Meter groß und wog 98 Kilo. Er bolzte mit den Kumpels bei der SG Neustadt-Oldenbrock. Vierte Kreisklasse. Abstieg ausgeschlossen, eine noch tiefere Liga gab's nicht. Der beleibte Jan Knutzen spielte in der Abwehr, da musste man kaum rennen.

Erste Distanz: 200 Meter

Aber fast hundert Kilo, das war ihm dann doch irgendwie lästig. Besonders viele Attraktivitätspunkte gab es auch nicht dafür. Da musste er mal was tun dagegen. Er probierte es mit Laufen. Ganz für sich und ganz im Dunkeln, damit ihn niemand sah. 200 Meter weit kam er beim ersten Mal. Puh, wie anstrengend. Doch er blieb dran, er fühlte sich ja zu fett. Er kaufte sich ein Rudergerät, er fuhr Fahrrad. Ruder-Ergometer, Rad, Laufen. Am anstrengendsten: Laufen. Puh. Irgendwann schaffte er, immer noch im Dunkeln, die Siedlungsrunde um sein Dorf. Zweieinhalb Kilometer lang.

Jan Knutzen liefert ein schönes Beispiel, wie aus etwas Kleinem etwas Großes werden kann. Wenn man so will: Was man aus sich machen kann. Nach einem Jahr Üben schaffte er schon zehn Kilometer. Er lief inzwischen bei Tageslicht und meldete sich beim SV Brake an. Regelmäßig Training und irgendwann der erste Wettkampf-Sieg. „Einfach herrlich“, erzählt er. „Lauffeuer Brake“ nannte sich der Lauftreff des Vereins am Stadtwald, das Lauffeuer loderte in Jan Knutzen. 2013 versuchte er sich erstmals an einem Marathon und war in Hamburg immerhin schon nach 3:18 h im Ziel. Und womöglich noch im Zielraum muss er gespürt haben: Ja, Marathon ist mein Ding. Sein Weg solle weitergehen, erzählt er. In ein paar Jahren könne er es vielleicht mal unter 2:20 schaffen. Wow. Renngewicht: 66 Kilo.

Er ist jetzt ein Marathon-Amateur, der sehr professionell an die Sache herangeht. Wer mit ihm über seine Laufphilosophie, sein Training spricht, der ahnt: Das könnte man jetzt auch bis morgen früh fortsetzen. Er trainiert sehr strukturiert, man darf ihn wohl einen Kopfmenschen nennen. Ein Kopfmensch, von dem man trotzdem – oder sogar deshalb – behaupten darf: Er trainiert nach Gefühl. Er rennt fast 200 Kilometer die Woche, doch er spult dabei nicht ein Programm herunter. Er reguliert es: Heute viel schneller als geplant, weils prima läuft. Morgen vielleicht langsamer als geplant, weil der Tag auf Arbeit sehr stressig werden könnte. Jan Knutzen arbeitet bei Premium Aerotec, in der Fertigung für den Flugzeugbau. Seit einem Jahr nicht mehr im Drei-Schicht-Rhythmus, nur noch Früh- oder Spätschicht. Keine Nachtschicht mehr, das hilft beim Steuern des Trainings.

Der schmale Grat im Training

Sich steuern, den Körper fordern, aber nicht überfordern. Wer im Sport Ambitionen hat, sollte das möglichst beherrschen. Knutzen versucht sich auf diesem schmalen Grat. Er will sich austesten, er hat einen starken Willen. Aber er will die Verbissenheit vermeiden. Früher, erzählt er, sei er gleich nach der Schicht zum Training. Er muss, muss, muss doch. Heute ruhe er sich erst mal eine Stunde aus. Er muss ja eigentlich gar nichts, er macht das doch alles freiwillig. Weniger kann manchmal mehr sein, die Redewendung stimmt überraschenderweise sogar für ein Marathon-Training.

Für das, wofür ihn Karl Spieler so lobt, sagt Jan Knutzen, sei vor allem ein Mann verantwortlich: Karl Spieler. Der habe vor drei Jahren, als er vom SV Brake zur SG akquinet wechselte, nur gesagt: „Vertrau' mir. Ich möchte einfach nur, dass du pünktlich und diszipliniert bist.“ Inzwischen schreibt Knutzen seine Trainingspläne selbst, Spieler ist mehr Berater als Betreuer. Der mündige Athlet.

Der weiß, dass er möglichst immer eine Endbeschleunigung einbauen muss in sein Training. Beim Marathon wird's am Ende eklig, darauf muss ein Körper vorbereitet werden. Jan Knutzen weiß mittlerweile auch, dass er jemand ist, der vor dem Marathon-Wettkampf noch einen Trainingsmarathon benötigt. Ist eher ungewöhnlich, „aber ich brauch' das für meinen Kopf“, sagt er. Also lief er Ende August daheim in Varel 2:37 h. Ganz allein, bei guten Pulswerten. Wie gesagt, er ist gewappnet für den Bremen-Marathon.

Zur Sache

Trotz Handicap – Sebrantke tritt an

Eigentlich wollte Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr sich ein heißes Duell um den Sieg beim Bremen-Marathon liefern mit Jan Knutzen. Doch daraus wird nichts. Sebrantke, bei 13 Starts immerhin sechsmal Erster und viermal Zweiter, wird Knutzen aller Voraussicht nach ziehen lassen müssen. Für Sebrantke ist es ohnehin schon ein großer Erfolg, dass er bei seinem Bremer Marathon überhaupt antreten kann. Vor mehr als einem Monat war er bei der Duathon-WM in der Schweiz mit dem Rad schwer gestürzt. Der rechte Arm war gebrochen und musste operiert werden. Vor einer Woche habe er begonnen, wieder etwas zu joggen, sagt Sebrantke. Er habe erstmals seit Jahren wieder mal Muskelkater bekommen und das nach einem leichten Training. Mit dem betroffenen Arm sei es einigermaßen mühselig. Aber er wolle am Sonntag halt laufen, so gut es geht. Die ersten zehn Kilometer in vollem Tempo, danach müsse er sich aufgrund des Trainingsausfalls wohl zurücknehmen. Eine Zeit zwischen 3:00 h und 3:15 h sei wohl realistisch.