Beim Abendlauf in Sottrum hat die LG-Bremen-Nord gut abgeschnitten. (Björn Hake)

Lars Sonnberg war der schnellste Nordbremer und absolvierte die vier Runden durch die winklige Sottrumer Innenstadt in der persönlichen Bestzeit von 36:34 Minuten. Als Gesamtsiebter gewann Sonnberg damit die M30-Wertung. Bereits einige Tage zuvor hatte der LGN-Neuzugang beim „Lauf in den Mai“ durch Neuenwalde als Zweiter über die 5,2 Kilometer mit guten 18:04 Minuten überzeugt.

Frank Themsen bewältigte die zehn Kilometer durch Sottrum in 37:30 Minuten. Gegen Ende des Rennens war der Nordbremer bei hohen Temperaturen offensichtlich kaputt, zumal ihm noch seine sehr schnellen fünf Kilometer (17:57) aus der Vorwoche in Gristede in den Beinen steckten. Dennoch holte sich Frank Themsen den dritten Platz in der M50 vor seinem Vereinskollegen Torsten Naue (37:58) auf Rang vier.

Mehr zum Thema Sottrumer Abendlauf Sebastian Kohlwes gewinnt den Hauptlauf Beim Zehn-Kilometer-Lauf gewinnt am Freitag der Vorjahreszweite. Bei den Frauen läuft eine ... mehr »

Für Torsten Naue ("dies ist mein Lieblingslauf, ich hatte hier früher schon sechsmal gewonnen“) gab es im Ziel trotzdem noch einen guten Grund zur Freude. Zusammen mit Veith Wagner (46:22) und Frank Themsen gewann er die Teamwertung der über 50-Jährigen. Eine persönlich gute Zeit erzielte Rainer Hohmann. In 42:08 Minuten platzierte er sich in der M40 auf Rang elf.

Für die bisher beste offizielle 10-Kilometer-Zeit der Saison aus Nordbremer Sicht sorgte bisher Simon Ernst. Der LG Nordler gewann in Abwesenheit seiner Vereinskollegen im Alleingang den 13. Pusdorfer Volkslauf auf der Hanseatenkampfbahn in der Bestzeit von 34:07 Minuten.