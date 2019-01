Mehr als 400 Läufer gingen beim Silversterlauf in Fischerhude an den Start – ein neuer Bestwert für die Veranstaltung. (Michael Braunschädel)

Schwarzgraue Wolken, etwas Wind und Temperaturen ein paar Grad über dem Gefrierpunkt. Der unfreundlichen Wetterlage zum Trotz hatten sich am Mittag des Silvestertages zahlreiche Hobbysportler auf den Weg gemacht, um das alte Jahr aktiv zu beenden. Etwa 125 Männer, Frauen und Kinder hatten sich vorab für den Silvesterlauf in Fischerhude registrieren lassen, deutlich mehr schafften es später jedoch über die Ziellinie. „Mit letztendlich 404 Teilnehmern haben wir unser bisher bestes Ergebnis erzielt“, zeigte sich Carsten Schlenker erfreut, der das Spektakel auch diesmal wieder an den Start gebracht hatte.

Schon im vergangenen Juni hatte der Sommerlauf für Überraschung gesorgt. Statt der damals erwarteten 500 bis 600 Teilnehmer hatten sich letztendlich 880 Personen dazu entschlossen, sich einerseits mal richtig auszupowern, andererseits aber auch mit ihrem Startgeld zum Gelingen von Projekten in der Gemeinde beizutragen. „Je mehr Leute mitlaufen, desto schneller sind wir am Ziel“, sagte Schlenker und verwies auf Vorhaben, die noch zur Realisierung anstehen. „An erster Stelle findet sich da die kostenintensive Instandsetzung des Bolzplatzes, gefolgt von Tischtennisplatten für die öffentliche Nutzung“. Auch an den Bau einer Finnenbahn – wenn auch bescheidender als im Bremer Bürgerpark – werde gedacht, oder sogar auch an einen Tennisplatz. „Wenn wir beim Sommerlauf am 22. Juni die Tausender-Marke knacken, kommen wir unseren Zielen mit großen Schritten näher“, blickte der Organisator optimistisch in die kommende Saison.

Das Jahr gemeinsam Revue passieren lassen

Die Strecke, die es beim Silvesterlauf zu bewältigen galt, gleiche der im Vorjahr, erklärte Jörne Rensch. Schon zum fünften Mal sei sie dabei und habe sich gefreut, auf Mitstreiterinnen zu treffen, „unterwegs zu quatschen und das Jahr gemeinsam Revue passieren zu lassen“. Daraus wurde zwar leider nichts, denn alle seien krank, bedauerte die 44-jährige Worpswederin, aber startete später alleine auf ihrem „Weg durch die Walachei“. Auch Volker Warnken aus Achim schickte sich an, die von ihm gewählte Distanz zu bewältigen. Als Marathonläufer trainiere er dreimal in der Woche, beschrieb er seinen Weg, fit durchs Jahr zu kommen. „Bin ich erst einmal unterwegs, meldet sich auch der Ehrgeiz, sagte der 57-Jährige, der nicht unter ferner liefen ins Ziel gelangen wollte.

Läufe über zehn oder fünf Kilometer standen auch diesmal wieder zur Auswahl, Walken über fünf Kilometer war ebenfalls möglich. Und es gab wieder einen Kinderlauf, der Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre über 1000 Meter führte. Jannis Schubert aus Lilienthal hätte altersmäßig genau in die letzte Gruppe gepasst. Doch selbstbewusst verwies er auf seine Startnummer, die ihn als Zehn-Kilometer-Sprinter auswies. Der Kinderlauf sei nichts für ihn, informierte der Kicker im SC Borgfeld selbstbewusst. Schon im vergangenen Jahr habe er mit 53 Minuten besser als sein Vater abgeschnitten.

Präsentkörbe belohnten wieder einmal den Einsatz der Bestplatzierten. In der Kategorie „Frauen 5000 Meter“ waren das Nicole Förster, Nina Blau und Inga Schröder. Moritz und Lukas Krause sowie Steffen Behrens waren die schnellsten Männer in dieser Disziplin. Auf 10.000 Metern erwiesen sich Tanja Elmers, Daniela Albig-Syren und Ulrike Heemsoth als besonders laufstark, bei den Männern dominierten indes Mario Lullsen-Brocker, Philipp Schwabe und Andree Brinkmann.