In guter Form: Sprinter Fabian Linne vom SV Werder lief in Hannover über 200 Meter zum Landestitel. (Lena Reiner)

Kaum Konkurrenz, müde Beine und erst kürzlich die Bestmarke gesetzt: Die Voraussetzungen für Sprinter Fabian Linne waren nicht optimal, als er am Sonntagmittag bei den Hallen-Landesmeisterschaften für Bremen und Niedersachsen in Hannover zum Lauf über 200 Meter antrat. Und doch überzeugte er auf ganzer Linie. Mit seiner Zeit von 21,80 Sekunden ließ der 18-Jährige seine ältere Konkurrenz mit einem Vorsprung von fast einer Sekunde hinter sich und untermauerte seine starke Form. Dabei war er bereits am Vortag die 60-Meter-Distanz gelaufen und mit der 4x200-Meter-Staffel zu Gold gesprintet (wir berichteten).

Gänzlich zufrieden war Linne indes nicht. Gerne hätte er seine Bestleistung von 21,78 Sekunden unterboten: „Richtung 60 wäre wünschenswert gewesen.“ Diese Marke wollte er nun in den kommenden Monaten in Angriff nehmen. Umso beachtlicher war seine Leistung, da er in seinem Vorlauf nur einen Gegner hatte. Auf der Außenbahn startend ,bekam er den allerdings nicht zu Gesicht und hatte ihn auch nie ernsthaft im Nacken. „Ich will in jedem Rennen Bestzeit laufen“, untermauerte das Werder-Talent seine Ambitionen. Auch wenn der Fokus auf den Deutschen Meisterschaften oder internationalen Wettkämpfen liege, sei es ihm wichtig, sich bei regionalen Veranstaltungen gut zu präsentieren. Auch Sprint-Trainer Andrei Fabrizius freute sich über den Sieg und die Leistung seines Schützlings. „Das war ein guter Durchgang auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften“, lobte er. Linne darf damit in seiner Altersklasse U 20 beim Bundesentscheid starten und in der Herren-Konkurrenz um den Titel laufen. „Das ist super und zeigt, auf welchem Niveau Fabian unterwegs ist“, merkte Fabrizius an.

Wiese mit neuer Bestleistung

Als U 20-Athlet startete in Hannover zudem Ben Wiese in der Herren-Konkurrenz der Stabhochspringer und stellte mit einer Höhe von 3,90 Meter auch gleich eine neue Bestmarke auf. Am Ende bedeutete das zwar nur Platz fünf von sechs Teilnehmern, doch untermauerte er seine steigende Form. „Ich habe das schon im Sommer versucht, aber von 3,80 Meter auf vier Meter ging nicht“, sagte er. Das sei das Ziel für die kommenden Wettkämpfe. Mit dem neuen, härteren Stab fehle derzeit noch die Sicherheit. „Da haben die letzten Zentimeter gefehlt“, bilanzierte Wiese. Gute Chancen auf einen Podestplatz hätte auch Teamkollege Lars Keffel gehabt. Der musste allerdings passen, da er kürzlich mit dem Fuß umgeknickt war. Trainer Leszek Kass wollte nichts riskieren und verordnete Keffel deshalb eine Pause.

Unter ihren Möglichkeiten blieb dagegen Werders Hochspringerin Mareike Max. „Wir haben die Landesmeisterschaften für die Planung der Wintersaison gar nicht berücksichtigt“, relativierte ihr Trainer Roman Fricke die 1,72 Meter, die immerhin noch den dritten Platz bedeuteten. Doch Max wollte unbedingt springen, und so trug der Coach ihr auf, sich auf die Brücke über der Latte zu fokussieren, um diese weiter zu verbessern. Von daher sei die Höhe ohnehin nachrangig gewesen. In dieser Woche weilt Max noch bei einem Hochsprung-Meeting in Unna, bevor es zu den Norddeutschen Meisterschaften nach Neubrandenburg und zu einem weiteren Meeting in Weinheim geht. Dort kann sie dann auf einem Schwungboden Anlauf nehmen und bessere Höhe anpeilen.

Bereits am Sonnabend hatte die 4x200-Meter-Staffel des SV Werder Bremen den Landesmeister-Titel mit einer Zeit von 1:29,27 Minute mühelos eingefahren. „Ich war überrascht über die gute Zeit“, meinte Trainer Fabrizius. Vom Trainingsstand her seien noch nicht alle Athleten in Bestform, auch personelle Umbesetzungen könnte es bis zu den Norddeutschen Meisterschaften Anfang Februar noch geben. „In der Halle ist die Taktik wichtig“, betonte Fabrizius, dessen weibliche U 18-Jugendstaffel wegen eines Übergabefehlers disqualifiziert worden war. Die Herren sollen dann den Erfolg möglichst wiederholen und die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften schaffen. Gute Chancen, mit dabei zu sein, dürfte auch Fabian Linne haben.