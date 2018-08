Brhane Tsegay gewann den Halbmarathon-Wettbewerb. (Christian Kosak)

In einer starken Zeit von 1:14:08 Stunden verwies er den Zweitplatzierten Osterholz-Scharmbecker Tobias Kahrs im Gesamtklassement gleich um 11:32 Minuten in die Schranken.

Auch Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) absolvierte den Halbmarathon. Dieser setzte sich in 2:51:42 Stunden bei den Männern M65 deutlich gegen Klaus Lüthje vom VfL Lohbrügge durch. Dabei ließ es Büse langsam angehen. „Nach 17,5 Kilometern hat mir deshalb auch nichts gefehlt“, berichtete der Routinier. Dann zog er das Tempo noch einmal an, um unter der für ihn magischen Drei-Stunden-Grenze zu bleiben. Vor zwei Jahren sei er auch nur 16 Sekunden schneller gewesen.

„Ich bin deshalb sehr zufrieden mit meiner Leistung. Es war auch ausnahmsweise mal nicht ganz so warm mit einem frischen Wind beim Start“, äußerte sich Büse. Lange Zeit sei er gemeinsam mit seinem Kumpel Heinz Kück (TSV Bremervörde) gelaufen, den er dann aber noch um knapp sechs Minuten hinter sich ließ. Schwanewedes Nicole Kersting erreichte bei den Frauen W35 in 2:19:02 Stunden Rang zwei hinter Anke Nordmann vom Weyher Lauftreff (1:58:34).

"Der beißt sich durch"

Torsten Naue von der LG Bremen-Nord begnügte sich in Wellen mit den fünf Kilometern. Er musste sich im Gesamtfeld mit einer Zeit von 20:03 Minuten auch nur Lauritz Grote (ESV Eintracht Hameln) um 1:26 Minuten geschlagen geben.

Ilse Röth vom Lauftreff des TV Schwanewede glänzte über die fünf Kilometer mit einem dritten Rang in der Gesamtwertung aller Frauen in 26:48 Minuten. Nur Birgit Friedrich von der LG Kehdingen (21:53) sowie Sara Gäbler von den Sportfreunden Heilshorn (23:48) waren noch schneller unterwegs. Der erste Platz bei den Frauen W60 war Röth aber sicher. Nordbremens Adolf Weigelt feierte nur wenige Wochen nach seiner Operation an der Leiste bereits sein Comeback. Mit 35:22 Minuten behauptete sich der 79-Jährige nicht nur bei den Männern M75, sondern hielt auch noch einige jüngere Kontrahenten auf Distanz. „Adolf kennt keinen Schmerz. Der beißt sich durch“, urteilte Hans-Jürgen Büse.

Im Elf-Kilometer-Lauf bog Yonas Abadi von der SG akquinet Lemwerder einmal falsch ab und musste sich auch deshalb in 42:18 Minuten mit der dritten Position hinter Peer-Rasmus Rupprecht von den Piraten Brake (41:33) sowie David Rosenbrock von der SG Beverstedt (41:54) zufriedengeben. „Yonas hat schlicht und ergreifend rechts und links verwechselt“, beteuerte Mit-Organisator Horst Schumacher. Frank Themsen von der LG Bremen-Nord gewann in 44:13 Minuten seine Altersklasse der M50. Jens Greulich (Lauftreff TV Schwanewede) musste bei den Männern M45 in 47:50 Minuten zudem nur dem Triathleten Andreas Römhild (OSC Bremerhaven) um 3:37 Minuten den Vorrang geben.

Im Marathon feierte Oliver Leu von der LG Bremen-Nord seinen 44. Geburtstag mit einem zweiten Platz im Gesamtklassement der Männer. „Das Geburtstagskind Oliver Leu wurde beim Zieleinlauf mit einem ­gesungenen Happy Birthday aller Zuschauer begleitet“, informierte Wellens stellvertretende Vorsitzende Grit Klempow. In einer Zeit von 3:21:08 Stunden musste sich Leu nur Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) um 12:32 Minuten beugen. Als schneller entpuppte sich aber auch Ultraläuferin Anne Stephan (Die Laufpartner) als Siegerin bei den Frauen (3:08:37). Dirk Oesten (TuSG Ritterhude) wurde in 4:05:21 Stunden Fünfter bei den Männern M45.