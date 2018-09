Am Ende kommt es oft anders, als man denkt. So hatte Gabriele Rost-Brasholz von der LG Bremen-Nord ihr Mammutprogramm bei den 23. Senioren-Weltmeisterschaften der Senioren-Leichtathleten im südspanischen Málaga wegen der Schwüle und einer Erkältung reduziert und musste dann am Schlusstag doch doppelt ran.

„Die Organisatoren bei der Siegerehrung der Staffeln wollten nicht glauben, dass ich kurz vorher den Halbmarathon gelaufen war. Das hatten sie noch nicht gehabt“, berichtete Gabriele Rost-Brasholz von ihrem Abschluss-Highlight. So sprang die Nordbremerin nach ihrer Komplett-Absage der 400 Meter tatsächlich rund eine Stunde nach dem Halbmarathon, bei dem sie Fünfte in ihrer Altersklasse W 70 in 2:14:30 Stunden geworden war und Gold mit der Mannschaft geholt hatte, in der 4x100-Meter-Staffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ein.

Umweg kostete den Titel

Das W 70-Quartett des DLV mit Helgard Houben (Solinger LC), Hannelore Venn (TV Bedburg), Vroni Lay (LG Filder) und Gabriele Rost-Brasholz holte Silber in 1:17,14 Minuten hinter Finnland (1:14,88) und vor Großbritannien, Chile und den USA. In den elf WM-Tagen zuvor war Gabriele Rost-Brasholz noch dreimal in und außerhalb des Stadions am Start gewesen.

Zum Auftakt wurde sie Achte über sechs Kilometer Cross in 33:53 Minuten und war beste Deutsche in der W 70-Silber-Mannschaft des DLV zusammen mit Maria Brigitte Nittel (SV Kirchzarten, Neunte in 34:14) und Elfriede Hodapp (LG Ortenau Nord, Dritte der W80 in 48:10). Letztere bog unterwegs falsch ab, lief rund 500 Meter zu viel und brachte die Deutschen somit um den WM-Titel, den Australien mit lediglich 18 Sekunden Vorsprung gewann. Über zehn Kilometer Straße wurde Gabriele Rost-Brasholz ebenfalls beste Deutsche und Sechste in 55:06 Minuten.

Über die 5000 Meter auf der Bahn konnte sie der Mittagshitze trotzen und mit 26:42,59 Minuten sogar ihre Zeit von den Deutschen Meisterschaften (26:45,79) Anfang Juli verbessern, was – wiederum als beste deutsche Läuferin – Platz acht in der W 70 bedeutete. „Insgesamt waren alle Läuferinnen und Läufer von ihren eher schlechten Zeiten im Vergleich zur Saison erschrocken. Die Hitze und Schwüle haben wohl die Leistungseinbußen hervorgerufen“, resümierte Rost-Brasholz.