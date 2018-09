Für die Laufstrecken von fünf, zehn und den 21,1 Kilometer können sich alle Interessierten über die Webseite des Veranstalters der Leichtathletik-Gemeinschaft Bremen-Nord anmelden.

"Das Zeitnehmer-Team aus den vergangenen Jahren ist dieses Mal am selben Tag in Brake tätig, sodass auch die Anmeldung diesmal nur direkt über unsere Vereinsseite erfolgen kann", weist Organisator Torsten Naue auf eine wichtige Änderung im Meldewesen hin. Unverändert bleiben allerdings die Laufstrecken entlang des Lesum-Deiches, sowie die Lage des Start- und Zielbereiches am Grambker Sportparksee.

Die Zufahrt mit dem Auto ist über die Grambker Heerstraße möglich und ausgeschildert. Auf die Laufsieger sowie auf alle Altersklassen-Gewinner warten vor Ort dabei wieder zahlreiche Preise.