Zum 15. Mal startet am Sonntag, 2. Juni, der Vahrer Seenlauf. (Christina Kuhaupt)

Die Idee zum Vahrer Seenlauf stammt von Martin Ploghöft. Der Geschäftsführer des Bürgerzentrums Neue Vahr organisiert gemeinsam mit dem Lauftreff Bremen-Vahr am 2. Juni das Laufevent rund um einige Seen bereits zum 15. Mal. „Als ich mit der Idee damals auf den Lauftreff zukam, haben sie direkt zugesagt“, erzählt Ploghöft. Das Besondere an dem Lauf: Keine einzige Straße muss dafür abgesperrt werden, obwohl er mitten durch die dicht besiedelte Vahr führt.

Schon beim ersten Mal traten rund 350 Läuferinnen und Läufer an, danach hat sich die Veranstaltung auf regelmäßig 600 bis 800 laufbegeisterte Teilnehmer hochgearbeitet. Im vergangenen Jahr erzielte das Event einen Teilnehmerrekord von mehr als 840 Läufern. „Vor Ort sind dann aber weitaus mehr Leute, weil alle ihre Familienangehörigen oder Freunde mitbringen. Wir rechnen mit rund 1500 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr“, sagt Ploghöft.

Start des Events ist um 9 Uhr

Bis die Läuferinnen und Läufer an die Ziellinien gelangen, können sich Familienangehörige über generationsübergreifende Aktionen freuen. „Da es eine Sportveranstaltung ist, sind uns die Bewegungsstationen besonders wichtig“, sagt der Geschäftsführer. Davon wird es sechs Stück geben. Dazu zählen beispielsweise Torwandschießen und Sackhüpfen. Darüber hinaus gibt es bei einer Tombola als Hauptpreis Gutscheine für das Jump House in Bremen zu gewinnen. Auch dort steht die Bewegung im Mittelpunkt.

Start des Laufevents ist um 9 Uhr, das Ende wird voraussichtlich gegen 12 Uhr sein. „Wir sind da jedes Jahr relativ durchgetaktet. Wir hatten schon Jahre, in denen es zu dieser Tageszeit richtig warm war. Und niemand will in der Mittagssonne laufen“, erinnert sich Ploghöft. Für jede Altersklasse wird es einen Lauf geben. Die Walker starten mit ihrer 5,5 Kilometerstrecke, an dem im vergangenen Jahr 29 Sportbegeisterte teilnahmen. Enden wird die Veranstaltung mit den Hauptläufen von 5,5 und zehn Kilometern, an denen jede Altersklasse teilnehmen kann. Beim 14. Vahrer Seenlauf im Vorjahr waren das knapp 550 Teilnehmende.

Für die ganz kleinen Besucher gibt es einen Bambini-Lauf über 400 Meter. „Das war voriges Jahr mit rund 70 Kindern sehr beliebt“, erzählt der Geschäftsführer. Für Schülerinnen und Schüler gibt es noch die Möglichkeit eine 1,3 oder 2,5 Kilometer lange Strecke zu laufen. Die Gewoba veranstaltet zusätzlich einen Benefizlauf. Anmeldungen für die Läufe können noch kurzfristig bis eine Stunde vor dem Start erfolgen, sind dann allerdings fünf Euro teurer. Jeder Teilnehmer bekommt ein T-Shirt zu seinen Startgebühren dazu. Bei den Hauptläufen ist mit einer Startgebühr von zwölf Euro das T-Shirt enthalten, ohne wären es acht Euro. Statt Medaillen gebe es Toilettendeckel um den Hals, und anstelle von Pokalen werden Klobürsten überreicht. „Diese ungewöhnlichen Preise zeichnen uns aus. Man erkennt den Seenlauf wieder“, sagt Ploghöft.