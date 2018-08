Stefan Fuchs setzte sich in Bad Bederkesa in seiner Altersklasse durch. (Silas Stein/dpa)

Beim 35. Volkslauf „Rund um den Beerster See“ in Bad Bederkesa mussten sich Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen sowie der Nordbremer Adolf Weigelt jeweils mit Rang drei in ihren Altersklassen über die 7600 Meter begnügen. Weigelt absolvierte die Runde um den See in 52:18 Minuten und holte Bronze bei den Männern M 75. Hans-Jürgen Büse (M 65) war noch geschwächt von einer Brocken-Besteigung vom Tag zuvor und ließ es deshalb in 56:44 Minuten etwas langsamer angehen. Wolfgang Arendt vom Lauftreff des TV Schwanewede wurde in einer Zeit von 44:13 in der M55 Zehnter, sein Klubkollege Stefan Fuchs setzte sich in 33:41 Minuten bei den 50ern durch.