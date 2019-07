Die Tri-Wölfe rückten auf Platz 23 in der Tabelle auf. (Christiane Golenia)

Für die Landesliga-Mannschaften war der Silbersee-Triathlon in Stuhr der dritte von insgesamt fünf Wettkämpfen – und für das Team der gastgebenden Tri-Wölfe des LC Hansa Stuhr ein ebenso wichtiger wie erfolgreicher: Mit Rang 14 fuhren sie einen guten Mittelfeldplatz ein, der ihnen in der Tabelle zu einem ordentlichen Satz nach vorn verhalf: Die Tri-Wölfe belegen nun Platz 21 – zuvor waren sie auf Position 23 von 24 Mannschaften gelistet gewesen.

Beim Heimrennen erreichten die Stuhrer ihr bislang bestes Saisonresultat. In Limmer waren sie Vorletzter geworden, und kurz darauf in Peine auf Rang 21 eingelaufen. Nun ließen sie, angeführt von Oliver Sebrantke, dem die schnellste Zeit seiner Formation gelang, ganze zehn andere Mannschaften hinter sich.

Den Sieg in Stuhr sicherte sich das Tri-Team Osnabrück vor den Cracks vom TuS BW Lohne Triathlon II und dem ASC Göttingen TriTeam II. Die Landesligatabelle führt der SV Aegir 09 aus Hannover an, der in Stuhr Vierter wurde. Die Saison hat derweil noch zwei Wettkämpfe: Am 10. August sind die Tri-Wölfe und die anderen 23 Mannschaften in Wilhelmshaven gefordert, das Saisonfinale steigt dann zwei Wochen später am 24. August in Helmstedt.