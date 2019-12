Zugunsten der Bremer Tafel sammelten die Teilnehmer Schokolade und Süßigkeiten. (Symbolbild) (Boris Roessler dpa)

Holger Bannies von der LG Bremen-Nord hat den Sieg bei den Männern M55 über die lange Strecke beim 13. Schoko-Crosslauf des ATS Buntentor Bremen gefeiert. Über die insgesamt acht Kilometer langen vier Runden in der Hansestadt blieb Bannies in 39:52 Minuten knapp unter der 40-Minuten-Grenze und reihte sich damit auf Platz 17 im Gesamtklassement aller Männer ein. Carsten Hülss vom Gastgeber setzte sich in 31:41 Minuten in der Gesamtwertung deutlich um 1:32 Minuten gegen seinen zweitplatzierten Klubkameraden Andrés Gier durch.

André Tanski (SG Marßel) begnügte sich mit der halben Distanz. Der Fußballer erreichte in 20:51 Minuten als Achter auch einen Top-Ten-Platz in der Männer-Gesamtwertung. Der vereinslose Felix Wendler hatte hier in 15:56 Minuten die Nase vorne. Der ebenfalls vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt war über die vier Kilometer in seiner Altersklasse M80 nicht zu schlagen und ließ auch noch ein paar jüngere Aktive hinter sich (34:15).

„Es war eine sehr harte Strecke auf nassem Boden“, teilte Weigelt mit. Es sei im Vergleich zu den Vorjahren auch noch ein zusätzlicher Anstieg auf den Werderdeich zu bewältigen gewesen. Einigen der knapp 200 Läufer sei der Bodenkontakt auf dem rutschigen Untergrund hinterher auch anzumerken gewesen. Dennoch gab es keine Verletzten zu beklagen – zugunsten der Bremer Tafel sammelten die Teilnehmer Schokolade und Süßigkeiten.