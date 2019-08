300 Läufer wie im vergangenen Jahr sollen es mindestens wieder werden. (Jonas Kako)

Höchstleistungen stehen eh nie im Vordergrund, Spitzenzeiten schon gar nicht: Die einzige Zahl, die die Organisatoren des Weyher Ortsschild-Laufs, kurz WOSL, wirklich interessiert, ist die der Anmeldungen. 126 Teilnehmer sind laut den Sportfreunden Weyhe bereits fix. Und die WOSL-Macher blasen jetzt zur Rekordjagd. Denn die 300er-Marke soll auf jeden Fall wieder geknackt werden am Sonnabend, 17. August, auf dem Rathausplatz, wo um 16 Uhr der Start sein wird und später auch das Ziel.

Die Startnummern werden ab 13 Uhr am Voranmeldeschalter vergeben, ab etwa 15 Uhr fahren dann die Shuttle-Busse die Staffel-Starter zu den jeweiligen Stationen. Neun davon gibt es, 33 Kilometer sind allein oder eben als Gruppe zurückzulegen. Weitere Infos sind online zu finden auf www.ortsschildlauf.com. Dort können sich Interessierte auch weiterhin anmelden. Fragen können ansonsten per E-Mail an ortsschildlauf@icloud.com gerichtet werden.