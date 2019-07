Zufriedene Gesichter: Joachim Strobach, Maren Thalmann, Olaf Abersbach, Dieter Kreuzer und Christoph Magda (v.l.). (FR)

Über 200 Athleten versuchen, sich eine bestmögliche Position zu sichern. Das Ganze geschieht gleichzeitig. Kein Wunder, dass es ein wahrlicher Kampf um die Plätze ist und es richtig zur Sache geht. Die Morsumerin Maren Thalmann, der Oytener Joachim Strobach und auch die dreiköpfige Staffel, der „Aller-Weser-Express“, wussten sich aber zu behaupten. Das Resultat am Ende des Triathlons in Munster, der zugleich die Landesmeisterschaft war: Strobach schnappte sich den Landestitel, Thalmann lief auf dem Bronzerang ein und die Staffel feierte mit großem Abstand den Hattrick in Munster.

Für Joachim Strobach, wie auch für alle anderen Starter, galt es zunächst, 500 Meter im Flügelhofsee zu schwimmen. Der 61-Jährige berichtete von regelrechten Kämpfen um die Positionen bis zum Wendepunkt. Erst auf dem Rückweg entspannte sich die Situation, da sich das Teilnehmerfeld auseinandergezogen hatte. „Das hat richtig Kraft gekostet, sich da zu behaupten“, berichtete der Oytener, dem anschließend ein unnötiger Fehler unterlief. Er hatte auf seiner Uhr einen falschen Knopf gedrückt und war dadurch so sehr abgelenkt, dass er vergaß, den Neoprenanzug auszuziehen. Das musste er in der Wechselzone nachholen und verlor dadurch laut eigener Aussage rund eine halbe Minute.

Dennoch wies er noch anderthalb Minuten Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen Erhard Oltmanns aus Buxtehude auf. Dieser holte zwar auf der 20 Kilometer langen Radstrecke neun Sekunden auf, doch Strobach nahm Oltmanns wieder erwartend auf der Laufstrecke über knapp fünf Kilometer fast eine Minute ab. „Ich konnte schon etwas von meinen harten Laufeinheiten umsetzen und bin mit einem Schnitt von 4:30 Minuten pro Kilometer durchgelaufen“, freute sich Strobach. Somit gewann der Oytener souverän die Altersklasse 60 in 1:07:13 Stunden vor Oltmanns, der nach 1:09:18 Stunden die Ziellinie überquerte.

Harter Kampf zum Start

Von derselben Problematik wie Strobach berichtete auch Maren Thalmann, die seit 2015 nicht mehr an einer Meisterschaft teilgenommen hatte. Die Morsumerin war den Kampf um die Plätze am Start aber schon durch den Wettkampf zuvor an der Nordsee gewohnt. Nach 10:02 Minuten streifte sie den Neoprenanzug ab und machte sich auf die Radstrecke. Auf dieser war es windig, doch das liegt der Morsumerin, die nach 37:58 Minuten auf die Laufstrecke wechselte. Und auf der lief es entgegen der Erwartung gut. „Ich bin überrascht, dass es in meiner ‚Problemdisziplin‘ so gut lief“, sagte Thalmann. 25:48 Minuten über fünf Kilometer sei sie schon seit vier Jahren nicht mehr gelaufen. Der Lohn war Platz drei in der AK50.

Und auch der „Aller-Weser-Express“ hatte beim Schwimmen zu kämpfen. Olaf Abersbach verlor beinahe seinen Zeittransponder, bemerkte es aber noch rechtzeitig und stieg mit vier Sekunden Rückstand auf den Führenden aus dem Wasser. Beim Wechsel aufs Rad führte das Trio, das durch Christoph Magda und Dieter Kreuzer komplettiert wurde, jedoch bereits mit zwei Sekunden. Und Magda packte auf der Radstrecke ganze 4:17 Minuten oben drauf. Dieter Kreuzer musste somit auf der Laufstrecke lediglich die Konkurrenz auf Abstand halten. Er überquerte die Ziellinie mit über vier Minuten Vorsprung und durfte anschließend mit seinen beiden Mitstreitern den dritten Sieg in Folge in Munster und auch die Unterbietung der Vorjahreszeit um 2:30 Minuten bejubeln.