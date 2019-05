Der Sottrumer Abendlauf erfreute sich auch bei der 25. Auflage großer Beliebtheit. (Björn Hake)

„Vom Start an ließ Brhane seinen Siegeswillen erkennen und machte mächtig Druck“, berichtete Lemwerders Trainer Karl Spieler. Die Betreuung und das Coaching übernahmen allerdings Gunda und Uwe Hinz.

Brhane Tsegay hielt am Ende das Verfolger-Trio mit Mario Lawendel (LC Hansa Stuhr), Mattis Dietrich (Lüneburger SV) und Carsten Hülss (ATS Buntentor Bremen) auf Distanz. In einer Zeit von 16:17 Minuten besaß der Eritreer im Ziel einen Vorsprung von 22 Sekunden auf den Zweitplatzierten Mario Lawendel. „Brhanes Siegerzeit kann sich sehen lassen. So nahm er auch sehr zufrieden mit dem Rennausgang seinen Siegerpreis entgegen“, teilte Spieler mit.

Auch Lauritz Grote (LG Bremen-Nord) mischte in der Gesamtwertung der Männer in diesem Lauf ganz vorne mit. In 16:50 Minuten blieb auch er als Fünfter wie die vier vor ihm platzierten Aktiven unter der 17-Minuten-Grenze. Grote belegte damit auch Position zwei hinter Brhane Tsegay in der Männer-Hauptklasse. „Es war ein sehr spannendes Rennen über die fünf Kilometer. Leider hat Lauritz das Treppchen in der Gesamtwertung um acht Sekunden verfehlt“, resümierte LGN-Coach Torsten Naue. Grotes Vereinskollege Moritz Biendara beanspruchte in einer Zeit von 27:44 Minuten Rang 30 bei den Männern M30. „Mit 516 Teilnehmern war es ein sehr großes Feld in diesem Lauf“, informierte Naue.

Lemwerders Yonas Abadi lief über die zehn Kilometer auf den zweiten Platz vor. „Vom Start weg machte Michael Majewski (BV Garrel) das Tempo. "Yonas Abadi ließ ihn ziehen und teilte sich sein Rennen sehr klug ein“, ließ Karl Spieler wissen. Sein Schützling habe nicht alle Körner bereits auf den ersten Kilometern heraushauen wollen, um dann auf der zweiten Hälfte noch Tempo zulegen zu können.

Naue spricht von "toller Steigerung"

„Seine Rechnung ging auch voll auf, da er damit als Zweiter die Ziellinie passieren konnte“, bilanzierte Spieler. Abadis Zeit von 32:37 Minuten habe eine weitere stetige Verbesserung bei seinen Starts in diesem Jahr dargestellt. „Sein Trainingsfokus liegt zurzeit auf dem Halbmarathon. Und mit seinem zweiten Platz bei diesem Abendlauf liegt er im Soll“, versicherte Spieler. Nur der Trainingspartner von Lemwerders Jan Knutzen, Michael Majewski, war in Sottrum in 31:36 Minuten noch schneller als Abadi unterwegs. Majewski hatte bereits fünf Tage zuvor bei seinem Triumph beim Pusdorfer Volkslauf in 15:59 Minuten über die fünf Kilometer geglänzt.

Filimon Gezae von der LG Bremen-Nord hüpfte in Sottrum als Gesamtdritter ebenfalls auf das Siegertreppchen über die zehn Kilometer. Gezae wurde nach 33:36 Minuten im Ziel begrüßt. Seine Vereinskameradin Maren Punke freute sich über eine neue persönliche Jahresbestleistung in 45:12 Minuten.

„Das ist eine tolle Steigerung im Vergleich zu den Landesmeisterschaften in Lingen, wo sie noch 47:50 Minuten lief“, sagte Torsten Naue. Punke fand sich auf Rang fünf der Frauen W30 und auf Position 13 der Gesamtwertung aller Frauen wieder. Nordbremens Bettina Biendara schrammte in 49:28 Minuten nur um 15 Sekunden an ihrer Bestleistung vorbei und wurde Neunte bei den Frauen W40. Detlef Brunßen (SG Marßel) reihte sich in einer Zeit von 49:41 Minuten auf Platz 32 der Männer M50 und im Gesamtklassement im Mittelfeld ein. „Die 2,5-Kilometer-Runde war zwar eckig, aber auch durch die lange Gerade zum Schluss des Rennens schnell, wo es leicht bergab ging. Die offiziell vermessene Strecke werde bereits seit Jahren als Höhepunkt von vielen Athleten genutzt“, so Naue.